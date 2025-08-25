Sorana Cîrstea, la a doua tinerețe! Pe ce loc se află după revenirea spectaculoasă în Top 100 WTA

Sorana Cîrstea (35 de ani) este pe val, acum, când se apropie de apusul carierei. După , bucureșteanca a urcat enorm în top 100 WTA.

Sorana Cîrstea, ascensiune fulminantă în top 100 WTA

În urma a urcat 41 de goluri și ocupă poziția 71, cu 928 puncte.

Cu toate acestea, cel mai bine stă în ierarhia mondială Jaqueline Cristian. „Contesa Dracula” se menține pe locul 50, cu 1161 puncte.

În schimb, Gabriela Ruse a coborât trei locuri şi este locul 70 mondial, cu 939 puncte. După o cădere de două locuri, Irina Begu se clasează pe locul 92, cu 819 locuri. Anca Todoni a urcat un loc şi este pe 112, cu 660 puncte. În Top 200 a intrat şi Miriam Bulgaru, care este chiar pe 200, după o urcare de 11 locuri, cu 370 de puncte.

În ceea ce privește vârful ierarhiei, Arina Sabalenka se menține pe primul loc, cu 11.225 puncte, urmată de poloneza Iga Swiatek, cu 7933 puncte. Podiumul este completat de Coco Gauff, cu 7874 puncte.

Sorana stă bine și la „dublu”

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre jucătoarele românce. E pe locul 57, în scădere cu 3 puncte, cu 1494 puncte.

Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland după ce a învins-o în finală pe Ann Li, scor 6-2, 6-4. Pentru sportiva din București, aceasta a fost a treia competiție câștigată în carieră.