Sorana Cîrstea, la ora adevărului: „Să vă povestesc ceva cu Simona Halep”. Prima rachetă a României a vorbit despre prietenia în tenis: „Va face deliciul publicului”

Sorana Cîrstea a vorbit în cadrul unui podcast despre un subiect tot mai controversat legat de prieteniile între jucătorii de tenis. care s-a consumat înaintea meciului direct din „optimile” Indian Wells 2022.

Sorana Cîrstea a mărturisit categoric că există prietenii între jucătorii de tenis. În cadrul podcastului „Vreau să știu”, al lui Cătălin Oprișan, , dublă campioană de Grand Slam.

Sportiva în vârstă de 34 de ani și-a adus aminte de o întâmplare care a avut loc înaintea meciului direct din „optimile” Indian Wells 2022. Simona Halep s-a impus în minimum de seturi, scor 6-1, 6-4.

„Absolut! Sunt prietenii în tenis, chiar în vestiare. De când am intrat eu în tenis, de acum 15 ani, s-a schimbat atmosfera în bine. Lumea e mai prietenoasă, mai relaxată. Chiar există prietenii.

„Să vă povestesc ceva cu Simona Halep. Sigur o să facă deliciul publicului”

Uite, să vă povestesc ceva. Asta sigur o să facă deliciul publicului. Că e cu Simona (n.r- Halep). Am jucat contra ei la Indian Wells, când m-a bătut. Cred că acum trei ani.

Noi am plecat din vestiar, ne-am uitat una la alta și ne-am zis «Baftă, baftă». Că sunt lucruri de bun simț… În ziua respectivă ne-am văzut în vestiar, ne-am salutat «Bună, ce ai făcut? Unde ai fost aseară să mănânci?». A fost o conversație absolut normală.

Ne-au chemat prin microfon ca să mergem la teren, ne-am dus la locurile noastre, ne-am urat «Baftă, baftă» și ne-am suit în mașinuța care ne-a dus la teren. Am stat spate în spate.

„Am stat spate în spate și nu am avut nicio interacțiune. În vestiar totul a fost absolut normal”

„Ne-am dus, am jucat, m-a bătut (n.r- 6-1, 6-4), la fileu am felicitat-o. În vestiar totul a fost absolut normal. Iar apoi mi-a povestit antrenorul că s-a făcut mare «tam-tam» pe seama faptului că noi, pe drumul spre teren, am stat spate în spate și nu am avut nicio interacțiune.

Dar ne duceam spre teren, ne concentram, toți sportivii fac la fel”, a mărturisit Sorana Cîrstea. Ulterior, sportiva din Târgoviște a mărturisit că ia mereu masa cu Angelique Kerber, fostul lider mondial. De asemenea, „Sori” este prietenă cu croata Donna Vekic.

„Normal, e o competiție între jucătoarele din vestiar, dar e o relație respectuoasă. Ai prietenele tale… Cu Angelique Kerber mereu ies la masă, m-a felicitat Donna Vekic de ziua mea și mereu ies cu ea la o cafea și povestim. Sunt relații frumoase, de prietenie”, au fost cuvintele Soranei Cîrstea.