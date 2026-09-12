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Americanii au lăudat performanțele unei jucătoare de tenis din România, dar și ținuta aleasă pentru US Open 2026. Sorana Cîrstea este cea asupra căreia au fost observate câteva detalii unice ce au fost ascunse în îmbrăcăminte.

Ce spun americanii despre ținuta româncei Sorana Cîrstea, de la US Open

US Open este unul dintre cele mai importante turnee de tenis. Anul acesta a fost tratat ca un adevărat podium de modă. Numeroase publicații din Statele Unite ale Americii au comentat ținutele purtate de jucătoare. Printre cele mai populare se numără Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Venus Williams, Coco Gauff și Taylor Townsend.

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Presa de peste Ocean a remarcat sportivele din punct de vedere vestimentar și Sorana Cîrstea (36 ani) nu a fost eliminată din vizorul ei. Românca, care a dezvăluit , a fost analizată din cap până-n picioare. După ce a fost lăudată pentru stilul său.

De asemenea, fizic este una dintre cele mai frumoase tenismene. În plus, noua sa linie de echipament o avantajează enorm pentru că are o siluetă de invidiat. Fosta iubită a lui Alexanxdru Țiriac a atras atenția asupra sa prin cele mai fine elemente, demonstrând eleganță atât pe terenul de tenis, cât și în afara acestuia.

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Astfel, Sorana Cîrstea a purtat o jachetă galben-pal, care a fost încadrată drept piesă centrală a ținutei sale. Nuanța caldă și solară a fost aleasă special pentru a aduce un plus de prospețime. Echipamentul conține și o inserție din plasă și șosete cu detalii din dantelă prezentate drept minimaliste, dar cu o notă aparte.

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Mai mult decât atât, outfitul purtat de jucătoare se remarcă și datorită accesoriilor. În acest context nu este vorba de bijuterii, ci mai degrabă de accentele feminine cu care a ales să spargă tiparele rigide ale hainelor clasice de tenis. Combinația dintre sport și elegant reprezintă o fuziune rară, care descrie perfect stilul ales de româncă.

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De unde își cumpără hainele Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea nu are foarte mult timp liber, dar călătorește prin prisma competițiilor internaționale. Reușește să treacă pragul unor magazine extrem de cunoscute pentru a-și completa garderoba. Într-un interviu acordat recent a menționat că are colaborări în domeniul modei, în afara parteneriatului cu echipamentele de sport.

Miu Miu este un brand cu care lucrează de ceva vreme. De asemenea, șatena a subliniat că adoră buticurile de lux, cum ar fi Khaite, The Row, Toteme și Jacquemus. În aceste condiții, tenismena consideră că a fi în pas cu moda îi aduce un plus de valoare. Acesta este motivul pentru care urmărește cu atenție noile tendințe.

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„Îmi plac foarte mult jachetele din această colaborare. Le poți purta atât pe teren, cât și în afara lui, cu o ținută foarte elegantă, dar și cu una foarte sportivă la sală. Sunt extrem de versatile. Nu port niciodată roz în afara terenului – de fapt, nu cred că dețin haine roz.

Anul acesta, pentru French Open, am avut o ținută roz incredibilă.La New Balance detaliile sunt importante, dar și calitatea. Acceptă atât de multe feedback-uri pentru fiecare detaliu, de la șosete la pantofi, accesorii, tot ce intră într-o ținută”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit .