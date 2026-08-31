Sport

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în turul 2 la US Open! Românca, tot mai aproape de Turneul Campioanelor

Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu important după calificarea în turul 2 la US Open. Românca luptă în același timp pentru punctele care o pot apropia de Turneul Campioanelor.
Alex Bodnariu
01.09.2026 | 01:27
Cati bani a castigat Sorana Cirstea dupa calificarea in turul 2 la US Open Romanca tot mai aproape de Turneul Campioanelor
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Sorana Cîrstea, în turul doi la US Open. Românca, tot mai aproape de Turneul Campioanelor
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Sorana Cîrstea și-a început cu dreptul aventura la US Open. Jucătoarea din România a trecut în turul 1 de Julia Grabher cu scorul de 6-3, 6-0 și și-a asigurat prezența în turul secund al ultimului turneu de Grand Slam al sezonului.

Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open. Românca, tot mai aproape de Turneul Campioanelor

Victoria de la New York vine într-un moment important pentru Sorana. Românca traversează un sezon foarte bun, iar fiecare rezultat poate cântări serios în ultimele luni ale anului. Mai ales că în joc nu sunt doar premiile uriașe de la Flushing Meadows, ci și punctele necesare în lupta pentru Turneul Campioanelor.

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Cîrstea a ajuns pe locul 13 în clasamentul WTA Race, cu 2.175 de puncte. Este încă în afara primelor opt poziții care asigură calificarea la Turneul Campioanelor, însă un parcurs lung la US Open ar putea să o apropie serios de o performanță uriașă pe final de carieră.

Sorana Cîrstea și-a asigurat 190.000 de dolari la US Open

Victoria cu Julia Grabher îi garantează Soranei Cîrstea un premiu de 190.000 de dolari. Simpla prezență în primul tur era recompensată cu 140.000 de dolari, astfel că succesul din runda inaugurală i-a adus româncei un plus de 50.000 de dolari.

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Miza va crește în cazul unei noi victorii. Calificarea în turul 3 este recompensată cu 290.000 de dolari, optimile valorează 480.000 de dolari, iar un loc în sferturile de finală aduce 780.000 de dolari. Semifinalistele primesc câte 1,45 milioane de dolari, finalista 2,8 milioane, iar campioana va încasa 5,5 milioane de dolari.

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Pentru Sorana, punctele pot conta chiar mai mult decât banii în această perioadă. Românca se află pe locul 13 în WTA Race și încearcă să rămână aproape de primele opt jucătoare ale sezonului. Linda Noskova ocupă în prezent ultima poziție care asigură calificarea, cu 3.804 puncte.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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