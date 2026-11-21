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Ajunsă pentru prima dată în carieră în Top 20, Sorana Cîrstea (36 de ani) ar putea câștiga un premiu important din partea WTA. Ea a fost nominalizată la o categorie, iar câștigătoarele vor fi anunțate la mijlocul lunii decembrie.

Nominalizare spectaculoasă pentru Sorana Cîrstea la premiile WTA

Sorana Cîrstea , însă ar putea să o facă într-un stil mare. Și asta dacă va câștiga premiul pentru jucătoarea cu cel mai bun progres în anul 2026.

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”A egalat în 2026 cel mai bun rezultat al carierei sale la un turneu de Grand Slam, ajungând în sferturile de finală la Roland Garros. De asemenea, a ajuns în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, învingând-o pe Sabalenka, care ocupa atunci locul 1. A obținut al patrulea titlu al carierei la Cluj-Napoca. În plus, în cel de-al 20-lea an al său în circuitul WTA, a intrat pentru prima dată în Top 20 în luna mai”, se arată pe .

Pentru acest premiu, Cîrstea se luptă Marta Kostyuk (Ucraina), Iva Jovic (SUA), Alexandra Eala (Filipine) și Diana Shnaider (Rusia). Câștigătoarea va fi anunțată la mijlocul lunii decembrie, după ce se vor centraliza voturile exprimate de jurnaliștii specializați pe tenis și cele ale fanilor de pe site-ul oficial al WTA.

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Nominalizările pentru jucătoarea anului 2026

Pe lângă acest premiu, WTA va mai acorda și alte distincții la finalul anului 2026. Pentru titlul de cea mai bună jucătoare au fost nominalizate Elena Rîbakina (Kazahstan), câștigătoare la Australian Open și US Open, Aryna Sabalenka (Belarus), învingătoare la Indian Wells și Miami, Mirra Andreeva (Rusia), care s-a impus la Roland Garros și , Linda Noskova (Cehia), campioană la Wimbledon, și Elina Svitolina (Ucraina), care s-a încoronat la Roma.

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Perechile care se vor lupta pentru cel mai dublu din 2026 sunt Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani, Kristina Mladenovic/Guo Hanyu, Katerina Siniakova/Taylor Townsend, Aleksandra Krunic/Anna Danilina și Sara Errani/Jasmine Paolini.

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La debutanta anului au fost nominalizate Maja Chwalinska, Sara Bejlek, Nikola Bartunkova, Lilli Tagger și Talia Gibson, în timp ce pentru revenirea anului se vor lupta Sonay Kartal, Zheng Qinwen, Karolina Pliskova, Nadia Podoroska și Bianca Andreescu.