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Cu cine joacă Sorana Cîrstea în optimi la US Open. Are o avere de miliarde și a învins-o pe româncă și acum o lună

Sorana Cîrstea dă piept cu o adversară de coșmar la US Open. Urmează un duel de foc împotriva uneia dintre cele mai bogate jucătoare de pe planetă.
Mihai Dragomir
05.09.2026 | 08:10
Cu cine joaca Sorana Cirstea in optimi la US Open Are o avere de miliarde si a invinso pe romanca si acum o luna
Duel infernal pentru Sorana Cîrstea în optimi la US Open. Foto: Hepta.
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Sorana Cîrstea a accesat optimile de finală de la US Open, după ce a trecut în două seturi de italianca Jasmine Paolini. Acum, adversara ieșită în cale este nimeni alta decât americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial și moștenitoarea unui imperiu financiar absolut colosal.

Soran Cîrstea, duel dificil cu Jessica Pegula la US Open. Americanca are o avere

Sorana Cîrstea a întâlnit-o pe Jasmine Paolini în turul 3 de la US Open 2026 și s-a impus în două seturi, 6-3, 6-3, după doar o oră și 15 minute de joc, fiind lăudată de italieni pentru succesul în fața reprezentantei lor. În optimi, românca o va întâlni pe Jessica Pegula (3 WTA). Sportiva din SUA nu este doar o forță pe terenul de tenis, ci provine dintr-o familie cu o putere financiară uriașă. Tatăl ei, magnatul american Teddy Pegula, a strâns o avere estimată la 4 miliarde de dolari, în special din afaceri cu gaze naturale.

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Mai mult, Teddy Pegula este patronul celebrei echipe de fotbal american Buffalo Bills, franciză pe care a cumpărat-o în 2014 după ce i-a învins la licitație chiar pe Donald Trump și Jon Bon Jovi. Deși are conturile pline și un viitor asigurat pe viață, Jessica Pegula a refuzat să trăiască doar din banii familiei. Americanca cu origini coreene a tras din greu, și-a construit propriul drum și a ajuns în prezent în topul mondial al tenisului feminin.

Soran Cîrstea, învinsă deja de Jessica Pegula în urmă cu o lună

Pe cimentul de la New York se anunță un spectacol total, însă Sorana are motive de îngrijorare înaintea acestui duel. Istoricul confruntărilor directe este clar de partea miliardarei din SUA, Pegula conducând cu 3-1 la meciurile directe. Americanca a învins-o pe Sorana chiar luna trecută, pe 18 august, în optimile de la Cincinnati, după o bătălie dramatică de trei seturi (2-6, 6-4, 5-7). De altfel, Pegula a devenit o adevărată „sperietoare” pentru românce la acest US Open, după ce a eliminat-o deja în runda inaugurală pe Gabriela Ruse.

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Ce a spus Jessica Pegula despre Sorana Cîrstea

Chiar dacă pe teren va fi un adevărat război, în afara lui respectul este uriaș. După meciul direct de la Cincinnati, Jessica Pegula a avut un discurs fabulos la adresa jucătoarei noastre. „Pe Sorana am cunoscut-o pe când jucam challenger-uri. Apoi am văzut-o urcând în clasament, având accidentări și revenind. Am avut întotdeauna cel mai mare respect pentru ea. Întotdeauna este super profesionistă, super drăguță, politicoasă, și mi se pare că este un fel de simbol pentru cum ar trebui să fie un jucător profesionist de tenis”, a declarat atunci Pegula.

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Jessica Pegula s-a calificat în optimi la US Open după ce a trecut în turul 3 de Leylah Fernandez. Canadianca câștigase primul set categoric, cu 6-1, însă scorul final a fost 1-6, 6-4, 6-3, în favoarea reprezentantei SUA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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