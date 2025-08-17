Sorana Cîrstea, o nouă performanță înainte de US Open! Ce a făcut la Cleveland după duelul cu Swiatek de la Cincinnati

este gata de startul turneului de la Cleveland, după ce a reușit să se califice pe tabloul principal. Românca a obținut o victorie clară în ultimul tur și va fi a doua româncă ce va lua startul în cadrul acestei competiții.

Sorana Cîrstea, calificată pe tabloul principal al WTA Cleveland

România va avea două reprezentante pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Sorana Cîrstea s-a impus în ultimul tur al calificărilor, după un meci ce a durat 71 de minute.

Clasată pe locul 138 în ierarhia mondială, românca a învins-o în două seturi pe Rebeka Masarova (105 WTA), scor 6-2, 6-2. Aceasta trecuse în turul precedent de americanca Anna Frey.

Astfel, ea se va alături Gabrielei Ruse pe tabloul principal al turneului care se desfășoară . Grand Slam-ul de la Flushing Meadows este și competiția unde Sorana a reușit cea mai bună performanță a carierei.

Sorana visează la un parcurs de excepție la US Open 2025

Sportiva de 35 de ani a jucat sferturi de finală la ediție din 2023, când a fost eliminată de Karolína Muchová, cea care s-a oprit la ultimele două ediții în faza semifinalelor.

Pentru prezența în primul tur la WTA Cleveland, dar și pentru rezultatele din calificări, Sorana Cîrstea și-a asigurat 19 puncte în ierarhia WTA la simplu și un cec în valoare de 2.585 de dolari.

Tot în primul tur la Cleveland va juca și Gabriela Ruse, care o va înfrunta pe Hailey Baptiste, ocupanta locului 51 mondial. Turneul WTA de la Cleveland este din categoria WTA 250 și se desfășoară în perioada 17-23 august. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $100,000. Campioana en-titre este McCartney Kessler.