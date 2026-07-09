Sport

Sorana Cîrstea, out de la WTA Iași: „Sunt foarte dezamăgită!”

Sorana Cîrstea nu va participa la turneul WTA Iași. De ce a luat, de fapt, românca această decizie după ce a fost eliminată în șaisprezecimi la Wimbledon.
Iulian Stoica
09.07.2026 | 17:06
Sorana Cirstea out de la WTA Iasi Sunt foarte dezamagita
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Sorana Cîrstea, out de la WTA Iași după Wimbledon. Foto: Hepta
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Deși se află în sezonul de retragere, Sorana Cîrstea este cea mai în formă tenismenă din România. Ajunsă la 36 de ani, sportiva parcurge cea mai bună perioadă din carieră, iar acest lucru se reflectă în clasamentul WTA. După ce a fost eliminată din turul 3 la Wimbledon, Cîrstea a luat o decizie importantă.

Sorana Cîrstea, out de la WTA Iași

După ce a fost eliminată de la Wimbledon, Sorana Cîrstea ar fi trebuit să își facă planul pentru turneul WTA Iași. Din nefericire pentru iubitorii tenisului din România, sportiva nu va onora invitația. Motivul? O accidentare suferită la Wimbledon o va ține departe de circuit timp de câteva săptămâni.

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„Din păcate, în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va împiedica să concurez în următoarele câteva săptămâni. Din acest motiv, nu voi putea participa la turneul de la Iași.

Sunt foarte dezamăgită, pentru că așteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România și să vă revăd pe toți. Chiar dacă nu voi putea juca, pe 18 și 19 iulie voi fi la Iași și sper să ne vedem în afara terenului”, a transmis Sorana Cîrstea, prin intermediul rețelelor de socializare.

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Ce românce se află pe tabloul principal de la Iași

Cum Sorana Cîrstea nu va reuși să participe la WTA Iași, turneul se laudă cu două prezențe sonore pe tabloul principal. Mai exact, Jaqueline Cristian, 28 de ani și locul 37 WTA, și Gabriela Ruse, 28 de ani și locul 71 WTA, vor lua start în competiția desfășurată la noi în țară.

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Revenind la Sorana Cîrstea, sportiva a avut rezultate bune la turneele disputate în România în acest an. În luna februarie, sportiva a câștigat în premieră un turneu la noi în țară, Transylvania Open de la Cluj-Napoca, unde a învins-o fără probleme pe Emma Răducanu cu scorul de 6-0, 6-2.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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