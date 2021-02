Meciul Sorana Cîrstea – Petra Kvitova are loc în noaptea de marți spre miercuri, 10 februarie, cu începere de la ora 04:00, în cadrul turului 2 (32-imi de finală) al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, care se desfășoară la Melbourne, în perioada 8-21 februarie.

3-3. Break reușit de Sorana Cîrstea, după câteva lovituri spectaculoase.

2-3. Sorana își face din nou serviciul.

1-3. Un nou game facil pentru Kvitova la serviciu.

1-2. Sorana își face serviciul după un game prelungit.

0-2. Game la zero pentru Kvitova.

0-1. Sorana își pierde serviciul în startul partidei.

UPDATE, 10 februarie, ora 4:00 / A început partida dintre Sorana și Petra Kvitova.

În primul tur Sorana a avut parte de un adversar compatriot, în persoana Patriciei Țig, pe care a depășit-o cu 2-0 la seturi de o manieră categorică (oponenta sa abia a adunat trei ghemuri în total), în timp ce cehoaica Petra Kvitova a depășit-o pe belgianca Greetje Minnen tot în două seturi, dar ceva mai echilbrate, învinsa reușindă să facă în total șapte ghemuri.

Însă acum Sorana are o misiune dificilă, de mulți considerată chiar imposibilă. Românca ocupă locul 68 în ierarhia WTA, în timp ce Kvitova se află pe locul 8 în lume, iar la capitolul succese obținute nu suferă comparație în favoarea cehoaicei. Sorana are cinci turnee WTA câștigate și a ocupat cel mai bun loc, 21, în carieră. Kvitova are 22 de succese, dintre care două la Wimbledon și unul la Turneul Campionilor. Cel mai bun loc ocupat, poziția a doua.

Sorana Cîrstea – Petra Kvitova Live Stream Eurosport 1

Jocul Sorana Cîrstea – Petra Kvitova se va disputa miercuri, 10 februarie, de la ora 04:00. ora României. Meciul va putea fi vizionat în direct și în exclusivitate în România pe canalul Eurosport 1. Îl mai puteți urmări în format LIVE VIDEO și dacă veți decide să intrați pe site-ul FANATIK.RO.

Sorana Cîrstea și-a creat, din păcate, o imagine foarte proastă înainte de acest Australian Open, după ce a fost protagonista unui megascandal tot la Melbourne, la turneul Grampians Trophy în sferturi, când a fost demolată de americanca Ann Li cu 2-0 și a avut o răbufnire nervoasă la adresa propriul antrenor, Adrian Cruciat, pe care l-a denunțat arbitrului că vorbește prea mult!

Sorana, ieșire în decor reprobabilă la Melbourne

Această ieșire în decor a fost taxată dur pe rețelele de socializare și imaginea Soranei a avut mult de suferit într-un moment care părea favorabil româncei, după ce aceasta reușise la turneul cu pricina să o elimine cu un tur mai înainte pe elvețianca Belinda Bencic.

Cum la Australian Open este permis accesul unui număr limitat de spectatori Cîrstea s-ar putea aștepta la o atitudine ostilă din partea publicului și a posibililor compatrioți, fapt care ar complica și mai mult lucrurile, știut fiind că ea are un caracter extrem de vulcanic și poate izbucni nervos în orice moment.

Două victorii pentru Cîrstea în meciuri directe

Sorana și Petra nu se află pentru prima dată față în față. Începând din 2008 și ultima oară în 2016 s-au derulat opt partide directe, scorul la general fiind de 6-2 pentru cehoaică. Sorana a reușit să o învingă la Copenhaga, în 2010 și în 2013, la Toronto, pe suprafață dură.

La casele de pariuri victoria Petrei Kvitova are cotă 1,22, iar succesul Soranei este cotat la 4,30. Un set luat de Cîrstea, lucru întîmplat de patru ori, inclusiv în cele două succese bineînțeles, are valoarea de 1,80.