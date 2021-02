Sorana Cîrstea, prima reacţie după scandalul din Australia: “Orice spun devine o ştire senzaţională”

Sorana Cîrstea s-a arătat foarte deranjată de ce se scrie în presă, mai ales după scandalul din Australia și a răbufnit după victoria cu Petra Kvitova.

Jucătoarea de tenis din România a reușit o victorie de senzație în fața numărului 9 mondial și s-a calificat în turul al treilea, unde o va întâlni pe o altă jucătoare din Cehia: Marketa Vondrousova (21 ani, 20 WTA), cap de serie numărul 19.

Sorana Cîrstea a fost descătușată la conferința de presă și a oferit mai multe detalii și explicații despre scandalurile în care a fost implicată de când a venit în Australia.

Sorana Cîrstea atacă presa din România: „Mă fascinează ce se traduce din mesajele în engleză!”

Sorana Cîrstea a lămurit și conflictul pe care l-a avut pe teren cu antrenorul său și este siderată de felul în care este tratată în presa din România: „S-a scris mult complet greșit. Mă fascinează ce se traduce din mesajele mele în engleză. E total altceva! Că de asta nici nu mai citesc și dau interviuri foarte rar. Orice zic se transformă într-o știre senzațională, într-un cancan. A fost dificil când am aflat. Aveam două săptămâni cu Kerber și a fost un șoc. Sunt mai puternică acum. Nu mai contează. Vreau să trăiesc doar în prezent.

Ajunsă la 30 de ani, numărul 68 WTA a vrut să lămurească și presupusul conflict cu antrenorul său, despre care s-a scris foarte mult în presă, ceea ce a deranjat-o și mai tare: „Am o echipă de care sunt mândră și comunic foarte bine cu ei. Mai sunt zile proaste, dar asta nu înseamnă că nu există respect reciproc. Din nou s-a scris foarte mult și pe tema asta. Ei au crezut tot timpul că pot câștiga acest meci și s-a văzut asta.

Sorana nu se gândește la retragere și a mărturisit că pandemia a făcut-o să privească tenisul dintr-o altă perspectivă, iar acum este mult mai relaxată pe teren, iar asta se vede și în rezultatele sale: „Simțeam că joc bine ca de un an, însă rezultatele nu se aliniau și nu duceam 2-3 meciuri consecutive. Pandemia m-a făcut să privesc tenisul dintr-un alt punct de vedere. Sunt mai relaxată și mi-am dat seama că sunt lucruri mult mai importante în viață decât un meci de tenis pierdut. Asta e schimbarea. În rest, lucrez la fel. Teo Cercel m-a ajutat foarte mult și el. Pauza de 4-5 luni mi-a dat o altă perspectivă asupra tenisului.

Sorana Cîrstea a fost extrem de bucuroasă după victoria în fața Petrei Kvitova, mai ales că a fost în izolare totală timp de 15 zile și nu s-a putut antrena, ceea ce a fost un mare dezavantaj psihologic: „Sunt bucuroasă. Am intrat în turneul ăsta fără nicio așteptare, având în vedere condițiile în care m-am pregătit în ghilimele înainte de acest turneu, după ce am fost 15 zile în izolare. N-am atins mingea și practic nu știam la ce să mă aștept. 15 zile am făcut antrenamente pe Zoom cu antrenorul meu de fitness”, a declarat Sorana la conferința de presă.

“Sunt mândră de mine că am reușit să joc la un asemenea nivel”

Jucătoarea din România a reușit o victorie senzațională în trei seturi, 6-4, 1-6, 6-1, după un meci extrem de disputat, care a avut nevoie de set decisiv: „Sunt mândră de mine că am reuși să joc la un asemenea nivel, să îmi păstrez linia de joc de lunile trecute. Am bătut o jucătoare de top 10, incomodă, cu foarte multă experiență și e o victorie muncită cu o adversară foarte ofensivă, care face foarte bine un-doiurile. M-a surprins viteza de joc deși știam că dă tare. Am încercat să stau mai jos pe picioare și să preiau conducerea când am oportunitatea. Am avut un prim set solid.

Sorana Cîrstea a fost extrem de bucuroasă că a revenit în meci, după ce a pierdut într-un mod categoric setul al doilea și a dezvăluit care a fost momentul cheie al jocului: „În setul al doilea a revenit și mi-a făcut două break-uri foarte repede și a fost greu să o prind din urmă și m-am bucurat de setul trei. Petra când își intră în formă e greu să o oprești. La începutul setului trei, acolo cred că s-a jucat meciul și am încercat să fiu mai ofensivă. Am reușit să îmi fac planul de joc și nu am așteptat greșelile ei, să dau de punct fără teamă. Am făcut un meci solid și de dreapta și de pe stânga și în momentele în care ea lovea prima. Am contrat foarte bine și am intrat astfel în puncte și le-am lungit.

