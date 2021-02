Sorana Cîrstea, prima reacție după eliminarea de la Australian Open: „Nu am gestionat momentele favorabile”

Sorana Cîrstea a părăsit Australian Open, în turul 3. După meciul pierdut îa fața cehoaicei Marketa Vondousova, românca a avut puterea să-și analizeze jocul și greșelile, dar și să vadă punctele pozitive.

A 68-a jucătoare în clasamentul mondial WTA, Sorana Cîrstea a avut un prim set în care a oscilat loviturile de totul sau nimic, cu greșeli care, în cele din urmă, au dus la eliminarea ei din turneu.

Românca trecuse în turul 2 de Petra Kvitova, a opta jucătoare a lumii conform clasamentului WTA.

A clacat în finalul setului doi

Tot din Cehia a fost adversara Soranei Cîrstea în turul 3 de la AO, Marketa Vondousova, locul 20 WTA. După un început bun de meci, în care părea că deține controlul jocului, Cîrstea a clacat în momente importante, care puteau schimba soarta întâlnirii.

”La 4-4 (în setul 2 – n.r.) am avut câteva mingi pentru game, apoi la 5-4 pentru ea am avut minge de break, cred că aici s-a jucat. Începusem să mă simt mai bine pe teren, dar nu am reușit să iau setul doi și acolo s-a terminat meciul”, a declarat Cîrstea pentru Eurosport.

215.000 de dolari australieni și 130 de puncte WTA a obținut Sorana Cîrstea la Australian Open 2021

Sotana Cîrstea vede partea plină a paharului: „Sunt pe un drum ascendent”

Jucătoarea română de tenis consideră că a părăsit turneul de la Antipozi cu un bagaj de experiențe care o vor transforma într-o adversară redutabilă în turneele viitoare.

”Cred că joc mult mai bine, am progresat, sunt pe un drum ascendent, îmi pare rău că n-am reușit să-mi fructific șansele astăzi, însă clar a fost o călătorie pozitivă, de pe care pot să construiesc foarte mult”, a mai spus Cîrstea pentru sursa citată.

Amintim că Sorana Cîrstea a fost obligată de petreacă 14 zile în izolare totală la Melbourne și s-a antrenat în camera de hotel, până când organizatorii i-au permis să-și reia pregătirile în condiții normale.