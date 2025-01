Sorana Cîrstea, prima reacție după eliminarea în turul 1 la Australian Open: „Sunt dezamăgită de cum am jucat!”. Ce urmează pentru româncă

din primul tur de la Australian Open, părăsind astfel prematur primul turneu de Grand Slam al anului. Într-o primă reacție oferită imediat după meci, Sorana a vorbit la revenirea pe teren după o pauză de aproape 6 luni, cauzată de o accidentare la gleznă care a chinuit-o întreg sezonul trecut.

Prima reacție a Soranei Cîrstea după eliminarea din primul tur la Australian Open: „Sunt un pic dezamăgită de prestația mea!”

și a început prost, cu înfrângeri în primele două partide disputate. După eșecul de la Adelaide a urmat înfrângerea în fața Elinei Svitolina în primul tur al turneului de Grand Slam de la Australian Open, însă jucătoarea noastră e optimistă că ușor-ușor își va reveni la forma pe care a avut-o înainte de accidentare.

„În primul rând, mă bucur că am revenit din nou în turnee. Din punct de vedere fizic, m-am simțit bine astăzi, dar din punct de vedere al jocului sunt un pic dezamăgită de prestația mea. Simțeam că jucam mult mai bine la antrenamente și mă așteptam să am un nivel mult mai ridicat, însă s-a văzut că am o lipsă de meciuri și probabil va dura un timp până voi avea același ritm și în antrenamente, și în meciuri.

Începutul de meci putea să fie mult mai bun, s-a dus mult prea repede în 4-1 cu două breakuri. Am intrat apoi în meci, însă mi-a fost un pic greu să recuperez. Cred că puteam să returnez mult mai bine, game-urile pe retur s-au dus un pic cam repede. Apoi, puteam să fiu un pic mai agresivă, să iau mingea mult mai repede.

Sunt foarte multe lucruri pe care le pot spune după acest meci. Din nou, sunt dezamăgită de modul cum am jucat, având în vedere că în ultimele două luni, sau cel puțin în ultima lună, m-am antrenat destul de bine și simțeam că nivelul este acolo. Dar, după cum se știe, nu este același lucru antrenamentul cu meciul”, a fost prima reacție a Soranei Cîrstea după partida cu Elina Svitolina, oferită pentru

Sorana Cîrstea după operația la gleznă: „Piciorul este bine!”

În continuare, sportiva din România a oferit detalii despre starea de sănătate și despre cum s-a simțit pe teren după ce în urmă cu 6 luni a fost supusă unei operații la gleznă, care a ținut-o departe de teren în a doua parte a anului trecut. De asemenea, ea a mai precizat și care sunt turneele la care va participa în următoarea perioadă, după eliminarea de la Melbourne.

„Din fericire, piciorul este bine după operație. Normal că are nevoie de foarte multă atenție, a fost totuși o operație. E prima operație din viața mea, pot să spun că am fost destul de norocoasă că am ajuns la vârsta asta cu o singură operație. Dar, normal, necesită atenție.

Per total, nu știu dacă sunt sută la sută, dar sunt aproape de sută la sută. Joc fără să mă gândesc la picior, asta e important, pot să-mi fac antrenamentele. Anul trecut a fost unul de chin pentru mine, din februarie până în august când m-am operat am avut dureri continue.

Eu spun că este bine, din punct de vedere fizic totul este ok, acum important este să-mi găsesc jocul, să-mi găsec reperele pe teren, să joc cât mai multe meciuri ca să pot să-mi recapăt acel ritm pe care-l aveam înainte de operație.

E posibil ca următorul turneu la care particip să fie cel de la Linz, încă discutăm dacă merită să joc acolo sau nu. Sută la sută voi fi la Cluj însă, apoi Doha e cu semnul întrebării, Dubai va fi sută la sută.

Trebuie să gestionăm un pic altfel programul acum, mai ales că am fost șase luni pe bară. Am și clasamentul înghețat… Este o șansă mare să fiu la Linz, sper să joc acolo, m-ar ajuta un pic și pentru Cluj faptul că pot să joc înainte un turneu în sală. Să reușesc să mă acomodez practic cu jocul în sală, iar la Cluj să ajung într-o formă mult mai bună decât am fost aici”, a mai spus Sorana Cîrstea pentru sursa citată.