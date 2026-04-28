Sorana Cîrstea radiază de fericire. Cu ce postare a demonstrat jucătoarea de tenis că este împăcată cu sine

E ultimul an în care joacă și multă lume spune că are cele mai bune rezultate. Sorana Cîrstea demonstrează că este împăcată cu sine și cu evoluția sa, dovadă că radiază de fericire. Descoperă cu ce postare a a impresionat jucătoarea de tenis.

Mesajul prin care Sorana Cîrstea arată că este mulțumită de cariera sa

Sorana Cîrstea (36 ani) este clasată pe locul 26 în clasamentul WTA și are rezultate foarte bune. Șatena face furori cu aparițiile sale, recent primind laude de la o rivală din circuit. Aceasta nu s-a putut abține când a văzut , unde tenismena din România și-a etalat formele de invidiat.

O duce de minune în carieră și pare că a trecut peste separarea de fiul cel mare al lui Ion Țiriac. Au format un cuplu ani la rând, dar au decis să se separe. În momentul de față, românca se declară mulțumită cu alegerile pe care le-a făcut, indiferent că a fost vorba de planul profesional sau de cel sentimental.

În ciuda faptului că a fost a apărut cu zâmbetul pe buze. Îmbrăcată într-o ținută elegantă și cu ochelari de soare, sportiva este în culmea bucuriei cu toate că este pe final de carieră. La sfârșitul lui 2026 se va retrage oficial, fără să se gândească care sunt lucrurile pe care le va face mai târziu.

„Meciuri bune, meciuri slabe, păstrează mereu perspectiva… și un zâmbet pe față. Mulțumesc Mutua Madrid Open”, a notat Sorana Cîrstea, pe contul oficial de Instagram. Jucătoarea de tenis a primit numeroase comentarii de la cei care îi urmăresc activitatea de pe rețelele de socializare.

„Frumoasă”, „Ești ce mai bună”, „Minunată”, „Iubesc această fată” sau „Sper să te văd strălucind la Roma, ești o inspirație, Sori”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de șatenă din partea fanilor săi de pretutindeni. Vedeta este urmărită de aproape 300.000 de persoane de pe tot globul pământesc.

Disputa Soranei Cîrstea la turneul de la Madrid

Sorana Cîrstea a pierdut duminică, 26 aprilie, în 3 seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1, la turneul WTA 1000 de la Madrid. Meciul a avut loc în fața favoritei Coco Gauff (22 de ani, 3 WTA). Jucătoarea de tenis s-a plâns de o situație cu care s-a confruntat pe teren și care nu i-a plăcut nici în trecut.

În timpul jocului a mers la arbitrul de scaun, Kader Nouni, cu un scop foarte bine pus la punct. Românca a reclamat comportamentul celor din loja adversarei. Astfel, a subliniat că atitudinea acestora era, de fapt, în afara regulilor competiției sportive.

„«Haide, agresiv, forehand, backhand, primul serviciu». E coaching. Aud de pe partea mea. Fie îi spun echipei mele să strige de pe partea cealaltă, fie chemi supervizorul. Mă deranjează.

Țipă în urechea mea, sunt pe partea mea. E vorba de fair-play”, i-a spus Sorana Cîrstea arbitrului de scaun, relatează . Din păcate, acesta a subliniat că nu a auzit nimic, motiv pentru care nu poate lua nicio măsură împotriva celor din lojă.