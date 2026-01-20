Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.

ADVERTISEMENT

Aflată la Australian Open, Sorana Cîrstea a dat totul pentru a se califica în turul 2. Tenismena, care are o relație sentimentală cu fiul celebrului Ion Țiriac, a reușit această performanță uriașă, având o reacție emoționantă.

Declarația sensibilă făcută de Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea se bucură din plin de ultimele luni pe teren. Ocupata locului 41 WTA este prezentă la turneul de Grand Slam de la Australian Open. În urmă cu puțin timp a învins-o în 3 seturi pe Eva Lys, clasată pe locul 39 WTA.

Astfel, românca s-a calificat în turul 2, la scurtă vreme după ce a primit un . Iubita lui Ion Țiriac jr. continuă să facă furori la Melbourne de unde a făcut o declarație extrem de frumoasă și sensibilă în același timp.

Celebra jucătoare de tenis a avut un , recunoscând că a avut mari emoții. E conștientă că la finalul acestui an se va retrage definitiv din activitate, motiv pentru care încearcă să se bucure de atmosferă.

În schimb, este gata să obțină încă o nouă victorie la Australian Open, unde are mari șanse să se dueleze cu Naomi Osaka. Până atunci, însă, Sorana Cîrstea luptă pentru fiecare punct, deși este ultima oară când joacă la acest turneu.

„Din punctul de vedere al tenisului, n-a fost un meci extraordinar din partea mea. Am început destul de defensiv meciul, moale, au fost multe emoții…”, a dezvăluit frumoasa tenismenă, conform .

Sorana Cîrstea: ”Am reușit cumva să respir”

„E ultima oară când voi juca la Australian Open, e normal să fiu puțin mai încordată, să am mai multe gânduri și cred că s-a văzut asta în primul set. Apoi, am reușit cumva să respir, să așez jocul puțin și să intru în meci în setul 2.

Mă bucură foarte mult victoria pentru că a fost un prim tur greu, cu o jucătoare dificilă, condiții grele și, din nou, fără să joc extraordinar, dar sunt foarte mândră de modul în care am luptat și de atitudinea pe care am avut-o.

Am încercat să nu mă gândesc foarte mult la scor și pur și simplu să mă gândesc la fiecare punct. Îmi ziceam: ‘Hai, punctul ăsta, punctul ăsta, nu ne gândim mai departe’.

Având în vedere că am avut mai multe emoții, am încercat să mă mișc pe picioare mai mult ca să pot scăpa de acel trac”, a completat Sorana Cîrstea, care își cunoaște foarte bine atuurile de pe terenul de tenis.

Astfel, sportiva a mărturisit că a mizat pe cele 3 lucruri cheie care funcționează în cazul său. Unul dintre acestea este legat de agresivitatea pe care o pune în fiecare lovitură. În plus, a încercat să rămână pozitivă indiferent de scor.

Optimismul i-a fost de un real ajutor, mai ales că a avut în față o jucătoare bună. Cu toate acestea, iubita lui Alexandru Țiriac este fericită că a învins-o pe Eva Lys. A luptat, serviciul ajutând-o în special în momentele dificile.

În concluzie, Sorana Cîrstea a menționat că este încântată de rezultatele sale care vin după antrenamente grele, realizate în fiecare zi. În ultimii ani a avut parte de numeroase realizări și este bucuroasă că Australian Open i-a adus o victorie frumoasă.