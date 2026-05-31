Sorana Cîrstea, record după calificarea în sferturile de la Roland Garros la 17 ani distanţă! Ce şi-a luat din banii câştigaţi în 2009 la Paris

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea scrie istorie la Paris. Românca a urcat pe cel mai bun loc din carieră după ce a atins , 18 WTA, iar acum s-a calificat pentru a doua oară în carieră în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, după o pauză de 17 ani.

Sorana Cîrstea, record de longevitate în era Open: „Pe atunci eram o copilă!”

Este cel mai lung interval între prima și a doua calificare într-un sfert de finală de Grand Slam feminin din Era Open, scrie . După victoria obţinută în faţa lui Sorana a fost întrebată despre diferenţele între cele două prezenţe în sferturile de la Roland Garros:

ADVERTISEMENT

„Cred că pe atunci eram o copilă, abia începusem în circuit, nu prea știam exact ce se întâmplă. Doar jucam și eram la începutul carierei mele. Desigur, acum am atâția ani în spate. Am atât de multă experiență, maturitate. Simt că sunt o jucătoare complet diferită și este pur și simplu foarte, foarte diferit. Dar, în același timp, este foarte frumos. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă și sunt foarte fericită să văd felul în care am evoluat ca jucătoare în toți acești ani”, a spus Sorana Cîrstea la conferinţa de presă.

Cum s-a schimbat jocul de tenis între 2009 şi 2026! Cele trei aspecte esenţiale enumerate de Sorana Cîrstea

În cei 17 ani, tenisul s-a schimbat foarte mult şi Sorana Cîrstea a dezvăluit că diferenţele se fac în trei aspecte principale: forţa fizică, recuperarea şi jocul din ce în ce mai complet. Cu toate acestea, Sorana are unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei chiar în anul în care a decis să se retragă:

ADVERTISEMENT

„Referitor la schimbări, Cred că primul este aspectul fizic. Toată lumea este foarte, foarte puternică fizic. Când am început eu în circuit, nu existau preparatori fizici. Acum, toți avem echipa noastră, preparatorul fizic cu noi. Simt că partea fizică este mult mai solicitantă și, dacă înainte, când aveam un joc agresiv, trebuia să dau una sau două lovituri bune pentru a câștiga punctul, acum trebuie să joc trei, patru, cinci lovituri ca să câștig punctul. Toți sunt mai puternici fizic, prin urmare se apără mai bine.

ADVERTISEMENT

Al doilea aspect, cred că este recuperarea. Am fost norocoasă că acum, la 36 de ani, am mai puține accidentări decât aveam la 19 ani. Cred că toți acordăm la fel de mult timp recuperării pe cât acordăm terenului de antrenament și sălii de forță. Și din nou, toți călătorim cu fizioterapeuți, și cred de asemenea că există mult mai multe informații, iar noi toți ne folosim de acele informații. Fie că e vorba de instrumente de recuperare, suplimente, odihnă, hidratare.

ADVERTISEMENT

Iar al treilea aspect, cred că jocul a devenit mult mai complet. Înainte aveam senzația că existau fie jucătoare defensive, fie jucătoare ofensive, pe când acum trebuie să fii puțin din toate. Dacă vrei să fii în top, trebuie să fii capabilă să ataci, să te aperi, să alergi, să servești, să returnezi. Deci este mult mai complet, aș zice. Și cred că acestea trei sunt cele mai mari schimbări”, a spus Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea, parcurs fabulos în 2009! Le-a eliminat pe Cornet, Wozniacki şi Jankovic

Să aruncăm o privire asupra parcursului pe care l-a avut Sorana Cîrstea în 2009 la Roland Garros, când a bifat prima prezenţă în sferturile unui turneu de Grand Slam. În vârstă de 19 ani, românca avea un traseu foarte dificil, pe care l-a trecut cu brio. În primul tur a întâlnit-o pe Carly Gullickson din Statele Unite, de care a trecut fără emoţii, scor 6-4, 6-2. Apoi a venit primul test greu, cu franţuzoaica Alize Cornet, pe care a învins-o cu 6-3, 6-2.

ADVERTISEMENT

Turul trei a fost împotriva lui Caroline Wozniacki, cap de serie 10, Sorana reuşind să câştige cu 7-6, 7-5. În optimi a urmat maratonul împotriva Jelenei Jankovic. Sârboaica a luat cu 6-3 primul set, dar Sorana a trimis meciul în decisiv după un neverosimil 6-0. Setul 3 a fost unul de luptă în care românca a avut nervii mai tari: 9-7 şi calificarea în sferturi. Acolo, avea să fie capăt de drum în faţa australiancei Sam Stosur: 1-6, 3-6.

Ce şi-a cumpărat din banii obţinuţi de la Roland Garros: „A fost prima gentă de firmă! Mi-am luat-o pe cea mai ieftină”

În cadrul podcastului , Sorana Cîrstea a povestit că a devenit independentă financiar de la vârsta de 18 ani, chiar dacă părinţii au putut să o susţină şi nu i-au cerut nimic în schimb. La Roland Garros 2009, Sorana Cîrstea a încasat 125.000 de euro şi a dezvăluit ce şi-a cumpărat din premiul primit de la Paris:

„Am muncit de la 4 ani, prima dată când am câștigat o sumă mai mare aveam 18 ani, intrasem în prima sută. Am avut noroc de niște părinți care au putut să mă susțină și nu mi-au cerut nimic la schimb. Dar, de la 18 ani pot mă susțin singură, îmi plătesc echipa singură. Sunt pe picioarele mele, independentă financiar. Dacă ești în prima sută, se câștigă sume mari. Şi cheltuielile sunt, că plătești antrenor, fizioterapeut, psiholog. Psihologul nu vine în turnee, deci acolo scap mai ieftin.

Apropo de bani, suma câștigată la Roland Garros a fost cea mai mare, până în acel moment. 125,000 (n.r. de euro). În fiecare zi treceam pe lângă un magazin de firmă faimos, franțuzesc, de genți, pe Champs-Élysées, în fine… în fiecare zi îmi fugeau ochii acolo. Țin minte că i-am zis eu tatălui meu că, dacă voi câștiga turneul, vreau să-mi iau și eu o geantă. Tata mi-a zis: ‘ok, acum ai avut o săptămână foarte bună, hai să mergem să îți iei geantă.’

Și îmi aduc aminte că am intrat în magazin și am cerut să-mi arate cea mai ieftină geantă, deși eu câștigasem o sumă colosală. A fost prima geantă de firmă pe care am cumpărat-o. Mi-am luat-o pe cea mai ieftină, o port foarte mândră și-n ziua de astăzi”, a povestit Sorana Cîrstea.

Premiu de trei ori mai mare la Roland Garros 2026 faţă de Roland Garros 2009

Dacă în anul 2009 a câştigat 125.000 de euro pentru parcursul până în sferturi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat o sumă de trei ori mai mare la Roland Garros 2026: 470.000 de euro. Până în sferturile de finală, Sorana Cîrstea a trecut de Ksenia Efremova (6-3, 6-1), Eva Lys (6-3, 6-0), Solana Sierra (6-0, 6-0) şi Xiy Wang (6-3, 7-6). În sferturi, Sorana Cîrstea va juca împotriva învingătoarei din duelul Mira Andreeva – Jil Teichmann.

„Cred că pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne maturizăm mai mult și avem un alt fel de perspectivă și o altă mentalitate. Cred că atunci când eram foarte tânără, totul era un pic o chestiune de viață și de moarte la fiecare meci, știți. Dacă câștigam, eram foarte, foarte fericită; dacă pierdeam, plângeam două zile. Pe când acum, e puțin… da, am o pasiune uriașă pentru acest sport, mă bucur enorm să joc, dar în același timp, este meseria mea, da? Am dat tot ce am putut astăzi? Am oferit 100%? Ok, asta e tot ce pot cere”, Sorana Cîrstea