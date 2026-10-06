Sorana Cîrstea, revedere dulce cu cea mai bună prietenă din tenis. Mesajul transmis de Ana Ivanovic

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Se cunosc de ani buni, iar acum Sorana Cîrstea și Ana Ivanovic au bifat o revedere dulce. Mesajul inedit transmis pe rețelele de socializare de fosta jucătoare de tenis de origine sârbă care nu mai joacă de aproximativ 10 ani.

Sorana Cîrstea și Ana Ivanovic, imagini speciale împreună

Accidentată de puțină vreme, după ce a participat la US Open, Sorana Cîrstea (36 de ani) . Până atunci, însă românca are parte de momente speciale la început de octombrie. Jucătoarea din Târgoviște o duce excelent și în anul retragerii din activitate.

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Frumoasa șatenă se bucură de o mică deplasare într-o destinație cu temperaturi ridicate. Sportiva nu a dezvăluit unde se află, dar a impresionat pe toată lumea cu imaginile distribuite în social media. Apare alături de una dintre cele mai apropiate amice din lumea tenisului, și anume fosta soție a campionului german Bastian Schweinsteiger.

Fotografiile le arată cu zâmbetul pe buze, Ana Ivanovic (38 de ani) postând și un mesaj sugestiv. Fosta tenismenă, retrasă din activitate în decembrie 2016, a notat: „Prieteni vechi, prieteni noi și tot ce este între ele”, pe pagina oficială de Instagram. Cele două se cunosc din anul 2009, când aveau același sponsor.

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La acea vreme au început să se antrenze împreună și astfel au devenit prietene. Sorana Cîrstea și fosta sportivă au descoperit că nu le leagă doar pasiunea pentru tenis, ci au și personalități similare. În plus, au aflat că au multe lucruri în comun și când vine vorba de educație și de familiile lor. Astfel, au început să petreacă cât mai mult timp una cu cealaltă.

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Fosta iubită a lui Alexandru Țiriac a descris la un moment dat relația dintre ele drept „surori din familii diferite”. Se pare că legătura lor este una stabilă și foarte puternică, care rămâne consolidată în ciuda faptului că nu locuiesc în aceeași parte a globului. Românca este stabilită în Dubai, iar amica sa locuiește în Mallorca, Spania.

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Ce crede Ana Ivanovic despre retragerea Soranei Cîrstea

Ana Ivanovic are numai cuvinte de laudă pentru Sorana Cîrstea. Cea mai recentă declarație a sa a fost făcută în august 2026 când fosta jucătoare de renis a povestit că s-a întâlnit cu tenismena româncă la Paris. Cele două au luat cina împreună, cu această ocazie oferind o afirmație neașteptată despre retragerea prietenei sale.

„Îmi este o prietenă atât de dragă și joacă atât de bine acum, încât sunt foarte fericită pentru ea. Știu că a zis că e ultimul ei sezon, dar hai să vedem, pentru că se descurcă atât de bine”, a spus fosta soție a lui Bastian Schweinsteiger, potrivit . Fosta tenismenă era prezentă la Jocurile Sportive pentru Tineret Plazma, în Split, Croația.

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Mai mult decât atât, a dat de înțeles că urmează să aibă o discuție cu Sorana Cîrstea. A subliniat că va încerca să o facă să se răzgândească cu privire la decizia luată la finalul anului trecut. Românca este decisă să iasă din circuitul competițional, în ciuda faptului că mulți îi spun că face o greșeală extrem de mare.