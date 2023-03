Sorana Cîrstea s-a destăinuit după calificarea în semifinalele Miami Open: „Mi-am găsit liniștea. Joc cel mai bun tenis al vieții mele”. Cu cine vrea să joace pentru finală

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele Miami Open, după , scor 6-4, 6-4. Sportiva din România a atins cea mai bună performanță la Miami și va lupta pentru finală cu învingătoarea din partida Alexandrova – Kvitova. Românca simte că se află în cel mai bun moment al carierei.

Sorana Cîrstea s-a destăinuit după accederea în semifinalele Miami Open: „Joc cel mai bun tenis al vieții mele”

Sorana Cîrstea practică un tenis de înaltă calitate în acest sezon, iar performanțele nu au întârziat să apară. După ce s-a oprit în sferturile competiției de la Indian Wells, învinsă de liderul mondial, Iga Swiatek, „Sori” și-a îmbunătățit rezultatul în Florida, la Miami Open. , sportiva crescută la Târgoviște simte că se află în cea mai bună perioadă al carierei cu cel mai solid joc.

„Am așteptat de ceva timp aceste rezultate care au început să apară. Sunt foarte pregătită, probabil că joc cel mai bun tenis al vieții mele. Sunt bine și pe plan personal. Iubesc ce fac și cât timp mă voi distra și voi avea rezultate, voi fi aici. Sunt mulțumită pentru că am muncit foarte mult din octombrie, de când am început să lucrez cu Thomas (n.r. – Johansson, antrenor).

A fost multă muncă, pe teren și în afara lui. Au fost primele turnee în care rezultatele nu apăreau. Începi să ai dubii, dar acum sunt liniștită pentru că tot ce muncim merge și mi-am găsit jocul și sunt foarte fericită. Am avut un joc bun, am fost o jucătoare agresivă.

Eram tot timpul eram o jucătoare periculoasă, dar nu eram constantă. Împotriva jucătoarelor de top, nu ai voie să fii așa. Trebuie să fii de la început, la sfârșit foarte solidă, foarte agresivă și concentrată. Nu ai voie să fii distrasă nici măcar pentru un game, pentru că asta te poate costa meciul”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit .

„Mi-am găsit liniștea mentală, rezultatele îmi dau încredere”

Sorana Cîrstea s-a calificat pentru a doua oară în carieră în semifinalele unui turneu WTA 1000. În urmă cu aproximativ 10 ani, sportiva din România ajungea în penultimul act al competiției de la Toronto și reușea să se califice în marea finală. Serena Williams a oprit-o pe româncă din drumul spre trofeu, scor 6-2, 6-0.

Jucătoarea care va împlini 33 de ani pe 7 aprilie a recunoscut că legătura pe care a format-o cu Thomas Johannson a avut doar efecte pozitive asupra jocului Soranei Cîrstea. „Mi-am găsit liniștea mentală, rezultatele îmi dau încredere. Sunt mai tăcută pe teren, dar în același timp lupt cât pot de tare.

Thomas este foarte bun în a citi meciurile. Încearcă să mă învețe lucruri despre tenis, să-mi văd poziția pe teren, să văd poziția adversarei pe teren, să am o selecție mai bună a loviturilor, în acest joc dur să vin cu un slice sau cu o minge mai înaltă și să variez.

El mă învață să fiu o jucătoare completă. Cum am spus, eram o jucătoare periculoasă și înainte, dar aveam doar planul A. Acum, simt că pot avea un plan B bun, în cazul în care planul A nu e acolo în acea zi. Sunt multe îmbunătățiri și sunt foarte fericită de cum merg lucrurile”, a mai spus Sorana Cîrstea.

Cu cine vrea să joace Sorana Cîrstea în semifinale la Miami Open

Meciul Alexandrova – Kvitova, la finalul căruia, Sorana Cîrstea ar fi trebuit să își afle adversara din semifinale a fost amânat din cauza ploii de la Miami. Partida programată inițial joi dimineața, de la ora 02:00, ora României a fost mutată vineri seara, nu înainte de ora 22:00. Sorana Cîrstea a precizat că indiferent de adversar va da totul pentru a ajunge în marea finală.

„Sunt două jucătoare diferite. Pe Petra o știu foarte bine, suntem de aceeași vârstă, am jucat multe meciuri împreună. Dacă voi juca împotriva ei, va fi cu siguranță un meci frumos. De partea cealaltă, pe Alexandrova nu o cunosc, nu am jucat niciodată împotriva ei, nu ne-am antrenat împreună. Dar, independent cine va veni din acel sfert, eu îmi voi face treaba 100%”, au fost cuvintele Soranei Cîrstea.

Totodată, tenismena din România a vorbit despre secretul din spatele succesului cu Aryna Sabalenka. „E greu pentru mine să compar aceste rezultate cu altele. Cred că aceste rezultate vin ca o recompensă a muncii depuse. În ultimele luni, am lucrat din greu. Și nu mă refer doar la victoria cu Sabalenka, pentru că până aici am învins și alte sportive foarte valoroase.



Dar să o înving pe Aryna, care e câștigătoare de Grand Slam în acest an și finalistă la Indian Wells săptămâna trecută e fantastic. Jocul ei e foarte agresiv, îmi place enorm cum joacă pentru că sunt un fan al genului acesta de joc. Nu știu unde să pun acest meci în cariera mea, dar e o bucurie enormă și o mulțumire că toată munca depusă se traduce în rezultate”, a mărturisit Sorana Cîrstea.

Aryna Sabalenka, dezamăgită după înfrângerea cu Sorana Cîrstea de la Miami Open: „M-am luptat cu condițiile, căldura, umezeala”

Aflată în mare formă, Aryna Sabalenka a fost oprită de Sorana Cîrstea din misiunea de a-și adjudeca trofeul de la Miami. Jucătoarea din Belarus s-a plâns de condițiile de joc de la Miami, mărturisind că nu a putut evolua la capacitate maximă.

„Cu siguranță nu a fost cel mai bun meci al meu. M-am luptat cu condițiile, căldura, umezeala. Am simțit că mingile au sărit prea mult și nu am putut să le controlez așa cum mi-aș fi dorit. Am încercat însă să joc la cel mai bun nivel al meu până la ultimul punct. Însă nu am reușit să mă adaptez condițiilor. Data viitoare, va fi mai bine”, a spus Aryna Sabalenka.