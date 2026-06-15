Sport

Sorana Cîrstea s-a fotografiat în stația de metrou alături de fiica unui antrenor celebru din România

Eliminată de Emma Răducanu în turul doi la Queen's, Sorana Cîrstea s-a retras de la Berlin Open din cauza unei accidentări. Cu cine s-a pozat tenismena română la Londra, capitala Angliei.
Mihai Dragomir
15.06.2026 | 07:05
Sorana Cirstea sa fotografiat in statia de metrou alaturi de fiica unui antrenor celebru din Romania
Accidentată înainte de Wimbledon, Sorana Cîrstea s-a pozat la Londra cu fata unui cunoscut antrenor român. Sursa Foto: Hepta.
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Sorana Cîrstea profită de puținul timp liber avut la dispoziție. Românca se află, în prezent, în cea mai bună perioadă a carierei, ajungând ultima dată în turul doi la Queen’s, după ce atinsese sferturile de finală de la Roland Garros. Retrasă de la Berlin Open din cauza unei accidentări, Sorana a mers la Londra unde s-a pozat cu fata lui Mircea Rednic.

Sorana Cîrstea, în compania Luanei Rednic, fata antrenorului român

Sorana Cîrstea a anunțat că din cauza unei accidentări nu va participa la Berlin Open (13 – 21 iunie) și că va reveni abia la Wimbledon (29 iunie – 12 iulie). Sportiva în vârstă de 36 de ani profită acum de puținul timp liber pe care îl are la dispoziție. Ea a fost la Londra, unde s-a pozat așteptând metroul alături de Luana Rednic, fata celebrului antrenor român Mircea Rednic.

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Cele două sunt prietene foarte bune. La începutul lunii mai, după victoria din cadrul turneului WTA 1.000 de la Roma în fața Linda Noskova, din Cehia (21 ani, 13 WTA), scor 6-2, 6-4, Luana și Sorana s-au îmbrățișat chiar în fața tabloului competițional. Momentul a fost imortalizat și postat pe rețelele sociale de către Luana Rednic, care a felicitat-o atunci pe tenismena română. La fel s-a întâmplat și după Linz Open, organizat în Austria în perioada 6-12 aprilie.

Cu ce se ocupă, de fapt, Luana Rednic

Tehnicianul are două fiice: Raisa, fiica cea mare, şi Luana. Cea din urmă este agent de jucători şi îşi ajută tatăl când vine vorba de transferuri. Gregory Tade, fostul atacant de la CFR Cluj și FCSB, dezvăluia că a ajuns pe final de carieră la Dinamo, în toamna anului 2019, după ce a fost contactat personal de către Luana Rednic.

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„Am încercat să joc la Dinamo pe finalul carierei, dar nu a funcționat din motive financiare. Îmi amintesc că m-a sunat fiica lui Mircea Rednic. Prin ea a venit discuția cu Dinamo. Nu a mers, din păcate”, spunea fostul fotbalist pentru Sport.ro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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