Sorana Cîrstea s-a fotografiat în stația de metrou alături de fiica unui antrenor celebru din România

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Sorana Cîrstea profită de puținul timp liber avut la dispoziție. Românca se află, în prezent, în cea mai bună perioadă a carierei, ajungând ultima dată în turul doi la Queen’s, după ce atinsese sferturile de finală de la Roland Garros. Retrasă de la Berlin Open din cauza unei accidentări, Sorana a mers la Londra unde s-a pozat cu fata lui Mircea Rednic.

Sorana Cîrstea, în compania Luanei Rednic, fata antrenorului român

Sportiva în vârstă de 36 de ani profită acum de puținul timp liber pe care îl are la dispoziție. Ea a fost la Londra, unde s-a pozat așteptând metroul alături de Luana Rednic, fata celebrului antrenor român Mircea Rednic.

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Cele două sunt prietene foarte bune. La începutul lunii mai, după victoria din cadrul turneului WTA 1.000 de la Roma în fața Linda Noskova, din Cehia (21 ani, 13 WTA), scor 6-2, 6-4, Luana și Sorana s-au îmbrățișat chiar în fața tabloului competițional. Momentul a fost imortalizat și postat pe rețelele sociale de către Luana Rednic, care a felicitat-o atunci pe tenismena română. La fel s-a întâmplat și după Linz Open, organizat în Austria în perioada 6-12 aprilie.

Cu ce se ocupă, de fapt, Luana Rednic

Tehnicianul are două fiice: Raisa, fiica cea mare, şi Luana. Cea din urmă este agent de jucători şi îşi ajută tatăl când vine vorba de transferuri. , dezvăluia că a ajuns pe final de carieră la Dinamo, în toamna anului 2019, după ce a fost contactat personal de către Luana Rednic.

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„Am încercat să joc la Dinamo pe finalul carierei, dar nu a funcționat din motive financiare. Îmi amintesc că m-a sunat fiica lui Mircea Rednic. Prin ea a venit discuția cu Dinamo. Nu a mers, din păcate”, spunea fostul fotbalist pentru