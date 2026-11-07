Sport

Eșecul care a distrus-o pe Sorana Cîrstea! „Mama mă implora să ies din cameră”

Catalin Oprea
07.11.2026 | 08:40
Esecul care a distruso pe Sorana Cirstea Mama ma implora sa ies din camera
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Sorana Cîrstea nu a vrut să iasă din cameră după eșecul cu Elena Dementieva / Foto: Hepta
Sorana Cîrstea (36 de ani) a povestit un episod mai puțin cunoscut despre începuturile sale în tenisul profesionist. Una dintre înfrângeri a supărat-o atât de tare încât nu a vrut să iasă din cameră timp de două zile, în pofida insistențelor mamei sale.
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Aflată la ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea a vorbit deschis despre presiunea uriașă pe care și-o punea pe umeri în primii ani ai carierei și despre dificultățile de a accepta înfrângerile.

Sorana Cîrstea, două zile închisă în cameră după un eșec

Într-un interviu acordat fostei jucătoare Alison Riske (fost nr. 18 WTA), publicat pe canalul oficial al WTA și prezentat de publicația Punto de Break, românca a rememorat un episod dureros petrecut la vârsta de 18 ani. După o semifinală pierdută la turneul de la Luxemburg, împotriva rusoaicei Elena Dementieva (atunci nr. 5 WTA), scor 2-6, 2-6, a fost atât de dezamăgită încât a refuzat să iasă din cameră timp de două zile. Nici măcar insistențele mamei sale nu au dat roade.

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La începutul carierei nu mă bucuram niciodată de micile îmbunătățiri. Nu voi uita niciodată. Am pierdut în semifinala turneului din Luxemburg în fața Elenei Dementieva. Aveam 17 ani (n.r. – în 2008, când avea 18 ani). Ea era în TOP 10 WTA. Era prima dată când jucam într-o semifinală WTA. Nu am vrut să ies din cameră mea două zile. Mama mă implora să ies pentru o cafea sau pentru o plimbare. Nu voiam să ies din cameră. Era o adevărată dramă, înțelegi?”, a declarat Sorana Cîrstea.

Regretul Soranei Cîrstea după două decenii în tenis

Privind înapoi, sportiva originară din Târgoviște recunoaște că și-ar fi dorit să se bucure mai mult de realizările sale și să nu mai trateze fiecare înfrângere ca pe o tragedie. Experiența acumulată în circuit i-a schimbat radical perspectiva asupra performanței și a modului în care trebuie gestionate momentele mai puțin plăcute. Acum, Sorana apreciază mai mult lucrurile mărunte, dorind să se bucure de fiecare moment pe care i-l rezervă viața în continuare.

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Când aveam 17 ani, succesul însemna pentru mine să fiu numărul 1 mondial și să câștig turnee de Grand Slam. Este o carieră foarte lungă, dar, în același timp, totul trece foarte repede. Mi-aș fi dorit să mă bucur mai mult la început”, a completat sportiva.

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În cariera sa, Sorana Cîrstea a izbutit:

  • să câștige patru turnee WTA la simplu – Tașkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025) și Cluj-Napoca (2026).
  • să ajungă până pe locul 15 WTA, pe 14 septembrie 2026, la 36 de ani.
  • să joace trei sferturi de finală la turneele de Grand Slam – Roland Garros (2009 și 2026) și US Open (2023).
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