Sorana Cîrstea s-a întâlnit cu directorul unui important turneu WTA în „raiul milionarilor”: ”Ne vedem la anul”

Sorana Cîrstea se află în prezent în Dubai. Și iată că la final de an, aceasta a avut o întâlnire cu un nume important din lumea tenisului. Este vorba despre Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open.

Sorana Cîrstea are 35 de ani și ocupă locul 43 în clasamentul WTA. Sportiva a anunțat la începutul lunii decembrie că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în tenisul profesionist și că se va retrage.

Între timp însă, aceasta își face planuri pentru anul următor. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă imaginea apărută recent pe Instagram. Sorana Cîrstea s-a întâlnit cu Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open, în Dubai.

Cei doi s-au fotografiat împreună și cel mai probabil au vorbit despre turneul care va avea loc în doar câteva săptămâni. „Ne vedem peste o lună cu Sorana Cîrstea la Transylvania Open”, a scris Patrick Ciorcilă în dreptul imaginii.

Sportiva va participa la Transylvania Open 2026

Menționăm faptul că Sorana Cîrstea a confirmat deja că va participa la Transylvania Open 2026. Într-o postare pe contul personal de socializare,

Chiar dacă e ultimul ei an în tenisul profesionist, aceasta a fost încântată de experiența de anul trecut. Drept urmare, își dorește să mai aibă o șansă și anul acesta. Astfel, Sorana Cîrstea va putea fi văzută la Cluj la finele lunii ianuarie.

„Sunt extrem de încântată să anunț că, în perioada 31 ianuarie – 7 februarie, voi participa la Transylvania Open în Arena BT. Experiența de anul trecut și modul în care am fost primită m-au făcut să îmi doresc să mai continui. Abia aștept să revin pe teren la Cluj! Sper să ne vedem acolo. Vă pup!”, a transmis Sorana Cîrstea, pe rețelele sociale.

Sorana Cîrstea, despre pasiunea pentru tenis

Menționăm faptul că recent, . Sorana Cîrstea practică acest sport de la 4 ani și până la 25 de ani nu și-a luat nici măcar o vacanță.

Sportiva recunoaște că întreaga ei viață s-a învârtit în jurul sportului. Au fost momente de dragoste-ură, iar între timp, Sorana și-a mai schimbat mentalitatea. A venit însă și momentul retragerii pentru ea.

„Până la 25 de ani, nu mi-am luat o vacanță, totul era despre tenis. La 24 de ani, am jucat excelent, am ajuns în finala de la Toronto și am pierdut în fața Serenei. Dar așteptările mele erau atât de mari.

A fost o relație de dragoste-ură. Am încercat să îmi schimb gândirea, să nu nu mai fiu disperată după rezultate și să mă bucur de proces. Asta a fost prima schimbare în mentalitatea mea”, a dezvăluit Sorana Cîrstea.