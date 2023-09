Sorana Cîrstea s-a întors după parcursul uluitor de la US Open: “Sunt în cea mai bună formă a carierei”

„Sori” a mai spus că muncește mult și este conștientă de forma bună în care se află, precizând că are maturitatea necesară pentru a continua în aceeași măsură și pe viitor, fără să aibă oscilații în evoluții.

Sorana Cîrstea s-a întors după parcursul uluitor de la US Open

după parcursul bun pe care l-a avut la US Open și a oferit o primă reacție despre cum s-a simțit la turneul american, dezvăluind că se află în cea mai bună formă a carierei:

„Știu cât muncesc și știu forma pe care o am. Nu mă așteptam neapărat la sferturi, dar simțeam că jocul e acolo. Mă bucur că acest sfert de finală s-a întâmplat la US Open.

Joc cel mai bun tenis din cariera mea. Fizic sunt într-o formă bună, toate lucrurile se leagă și sunt în cea mai bună formă a carierei, iar rezultatele vin de la sine”.

„Am maturitatea necesară ca să-mi dau seama ce e de făcut”

„Nu a fost un obiectiv, ne e o conjunctură extraordinară, pentru că Simona nu poate să joace, dar mă bucur să pot să ajut tenisul românesc printr-un rezultat frumos.

Îmi dă incredere, ca sportiv știi în ce formă ești, știi ce muncă ai depus, iar eu am avut meciuri în care am jucat bine, dar au fost mingi la Cincinnati și la Montreal care m-au despărțit de un rezultat favorabil”, a .

„Am așteptări mari, dar când începi să-ți pui așteptări mai mari, crește și presiunea. Totuși, am maturitatea ca să-mi dau seama ce am de făcut, iar rezultatele sunt o consecință, nu un obiectiv în sine.

Am fost o jucătoare solidă top 30, am avut anumite rezultat, nu s-au legat atât de multe la Grand Slam, dar consider că am avut o carieră frumoasă. Domnul Țiriac m-a sunat înainte de meciuri și sunt recunoscătoare că pot primi sfaturi de la el.

Tot ce se întâmplă nu e un lucru normal, altfel Simona ar fi fost aici, această așteptare e extrem de grea, nu vreau să mă pun în pielea ei”, a mai spus „Sori” și despre situația Simonei Halep.