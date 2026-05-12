Sorana Cîrstea, salt uriaș în clasamentul WTA! Își egalează cea mai bună performanță a carierei în anul retragerii

Sorana Cîrstea (36 de ani) a anunțat în urmă cu ceva timp că în principiu urmează ca acest an competițional să fie ultimul din cariera sa profesionistă. Înaintea turneului WTA 1000 de la Roma, jucătoarea din România ocupa locul 27 în clasamentul mondial. După ce a învins-o în sferturile de finală pe Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6, Sorana a urcat în clasamentul în timp real până pe poziția a 21-a, ceea ce reprezintă egalarea celei mai bune performanțe înregistrate de ea din acest punct de vedere de-a lungul carierei sale.

În mod oficial, Cîrstea va ajunge pe acest loc la începutul săptămânii viitoare, atunci când clasamentul general va fi actualizat. Bineînțeles, în cazul în care va avansa și mai mult în competiția din capitala Italiei, Sorana va mai urca în clasamentul mondial. De exemplu, dacă va cuceri trofeul la finalul acestei săptămâni, ea va ajunge până pe locul 15 în lume.

Este pentru prima dată când sportiva din țara noastră ajunge în semifinalele unui turneu WTA de 1000 de puncte disputat pe zgură. Anterior victoriei cu Ostapenko, Sorana Cîrstea a trecut și de liderul mondial la zi Aryna Sabalenka, bifând astfel prima realizare de acest gen din carieră.

La 36 de ani și 28 de zile, a devenit a treia cea mai înaintată în vârstă jucătoare care se califică în semifinalele turneului de la Roma în era Open, fiind depășită la acest capitol doar de Martina Navratilova, la 37 de ani și 196 de zile în 1994, și Billie Jean King, la 38 de ani și 163 de zile în 1982, conform unei statistici furnizate de către cei de la Opta.

3 – Sorana Cirstea is the third-oldest semi-finalist at the Italian Open in the Open Era, younger only than Martina Navratilova (1994) and Billie Jean King (1982). Statuesque. | — OptaAce (@OptaAce)

Așadar, în acest context pare că ar exista o anumită posibilitate ca Sorana să își amâne puțin momentul retragerii din activitate, după cum chiar ea a lăsat de înțeles într-o anumită măsură după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka: „Poate, dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc (n.r. la retragere). Vreau să le mulțumesc tuturor celor din tribune, sunt niște spectatori minunați, ce simt aici la Roma e unic. Iubesc oamenii, îmi place acest turneu și pasiunea oamenilor de aici pentru acest sport”.