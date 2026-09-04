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Sorana Cîrstea a scris istorie la US Open! Jucătoarea română a atins cea mai bună clasare din carieră în anul retragerii, un moment memorabil pentru tenisul românesc. Performanța de la turneul american vine într-un context special pentru sportiva antrenată de Adrian Cruciat.

Sorana Cîrstea e pe cel mai bun loc al ei în clasamentul WTA Live

Sorana Cîrstea (locul 16 WTA) a avut nevoie de doar o oră și 16 minute pentru a se califica în optimile de finală de la US Open. (locul 19 WTA), scor 6-3, 6-3. Pe lângă acest succes, Cîrstea a mai reușit o performanță incredibilă.

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Sorana Cîrstea va acumula 2464 de puncte în ierarhia mondială, pe care le are deja în clasamentul live, și, astfel, va ocupa cel mai bun loc al carierei. Sportiva din București, care a crescut în Târgoviște, va fi pe locul 15 începând de săptămâna viitoare, intrarea sa în top 15 WTA reprezentând astfel cea mai bună clasare a ei.

Se mai retrage Sorana Cîrstea din circuit?

Înaintea debutului acestui sezon, . Lucrurile par însă să se fi schimbat între timp. Românca traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, iar într-un interviu oferit la US Open a lăsat de înțeles că ar putea evolua în circuitul WTA și în 2027. Cîrstea a explicat că va lua decizia retragerii abia în momentul în care va simți că nu mai poate evolua la un nivel înalt.

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„Nu am crezut niciodată că voi mai juca după 30 de ani. Pentru că am atât de multe alte interese în afară de tenis și, desigur, îmi doresc o familie. Poate că este bine să nu-ți faci atât de multe planuri, deoarece uneori, cu cât planifici mai puțin, cu atât lucrurile ies mai bine. După ce am trecut de 30 de ani, a fost mai mult o chestiune de la an la an, iar în ultimii doi ani am jucat chiar foarte bine, am încheiat sezoanele în jurul locului 20 și am avut rezultate bune.

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Așa că, desigur, am vrut să continui, pentru că faptul că sunt fericită pe teren și că știu că încă am nivelul necesar sunt lucrurile care mă fac să merg mai departe. Tenisul mă face fericită și de aceea încă mai joc. În ziua în care voi simți că nu mai am nivelul necesar, voi fi prima care se va retrage, într-un mod frumos și elegant”, a declarat Sorana Cîrstea.