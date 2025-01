Sorana Cîrstea și-a ales favoriții la Australian Open, după ce a fost eliminată. La ce turnee are în plan să participe

Tenismena de 34 de ani a oferit declarații la sosirea pe Aeroportul din Otopeni, în care a vorbit despre prestația sa și și-a exprimat opinia despre favoriții la câștigarea turneului, atât la tenis feminin, cât și la masculin.

Sorana Cîrstea și-a ales favoriții la câștigarea Australian Open

Sorana Cîrstea (72 WTA) a fost eliminată încă din primul tur de Elina Svitolina. Ajunsă în aeroport, Sorana s-a arătat dezamăgită de prestația sa și și-a expus părerea despre cine sunt favoriții la cucerirea titlului de Grand Slam:

„Sunt puțin dezamăgită de rezultat, dar în același timp am fost 6 luni pe bară, 6 luni în care nu am jucat meciuri oficiale. Revin după operație, trebuie să am răbdare, dar îmi doresc, văd că la antrenamente sunt unde trebuie, simt că puteam să câștig acest meci, l-am avut în mână.

Sunt sentimente contradictorii în momentul de față. Îmi doresc să fiu sănătoasă, mi-am dat seama după operație. Eu iubesc tenisul, dar trebuie să am mai multă răbdare. Sunt sigură că rezultatele vor veni pentru că am muncit din greu în această pregătire pentru noul sezon.

Următoarele planuri sunt turneul de la Linz și Cluj și cel de Dubai. Mental nu e ușor, dar atunci când stai pe bară 6 luni parcă ai altă perspectivă și vezi lucrurile din alt punct de vedere. Te bucuri când poți să ai un antrenament bun. Sunt fericită să am o echipă solidă lângă mine, iar acest lucru mi-a lipsit în prima parte a anului trecut”, a declarat Sorana Cîrstea la sosirea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

„Îmi doresc să joc la Cluj, sunt încântată să revin în fața publicului român. Turneul de la Linz este un fel de pregătire pentru cel de la Cluj. În ultimul timp nu am jucat atât de bine la turneele din sală, dar sper să fie mai bine.

La feminin, Sabalenka arată bine, este solidă, ultimele două Australian Open ea le-a câștigat, se simte bine acolo, mi se pare favorită. La băieți, clar Sinner. Este într-o ligă superioară față de ceilalți și îl văd mare favorit”, a adăugat Sorana

Acesta ar putea fi ultimul sezon al Soranei Cîrstea

Românca a fost măcinată de o accidentare care a făcut-o pe tenismena de 34 de ani să aleagă să ia o pauză pentru a se putea reface, astfel, Sorana a stat departe de terenul de tenis pentru jumătate de an.

Înfrângerea cu Elina Svitolina ar putea însemna ultimul meci din cariera Soranei la turneul din Australia.