Sorana Cîrstea și-a analizat adversara surpriză din turul 3 de la Roland Garros: ”Nu m-a surprins atât de mult că a bătut-o pe Paolini”

Aflată la ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea are evoluții extraordinare. A acces în turul 3 al turneului de Grand Slam de la Roland Garros după o prestație de zile mari în care a câștigat 11 game-uri la rând.

Sorana Cîrstea, precaută după ce și-a aflat adversara din turul 3 de la Roland Garros

Sorana Cîrstea are parte de un 2026 de vis, iar turneul de la Roland Garros confirmă acest lucru. După o victorie scurtă cu Eva Lys, scor 6-3, 6-0, cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA , locul 68 WTA.

Argentinianca în vârstă de 21 de ani a produs o mare surpriză în turul 2, acolo unde a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, cap de serie numărul 13. Într-o scurtă analiză a partidei care o așteaptă vineri, 29 mai, în jurul orei 14:00, Cîrstea a încercat să rămână cu picioarele pe pământ deși este mare favorită.

”O știu pe Solana, am jucat cu ea anul trecut la US Open, în primul tur (n.r. – victorie pentru Sorana). Am tot urmărit-o, am văzut că a făcut rezultate bune, mai ales pe zgură. Și la Madrid a jucat destul de bine. Nu m-a surprins atât de mult că a bătut-o pe Paolini, știu că joacă agresiv, că poate să facă rezultate bune.

Poate pe hârtie pare un meci mai simplu, dar nu va fi. E o jucătoare în formă, extrem de agresivă și vom vedea. Din nou spun că sunt încântată să fiu în turul 3 și să am din nou ocazia să intru pe teren aici, la Roland Garros”, a declarat Sorana Cîrstea, conform .

A făcut meciul perfect în turul 2

Revenind la victoria categorică obținută în turul 2 în fața Evei Lys, care , favorita 18 de la Roland Garros a mărturisit că a făcut un meci perfect și a mărturisit că îi este mai ușor să joace pe zgură decât pe hard.

”De la 3-1, da, a fost meciul perfect. Până acolo am jucat destul de drept, am făcut câteva greșeli ușoare și acolo… Cred că la 3-1 s-a făcut diferența. Am început să aplic planul pe care îl aveam de la început, să joc un pic mai înalt, să deschid un pic mai mult terenul și cred că de la 3-1 a fost meciul perfect.

Eva este o jucătoare foarte agresivă, care încearcă să ia mingea repede. E normal, la nivelul ăsta ne cunoaștem destul de bine. Foarte important este planul tactic. Uneori reușești să-l faci, uneori nu.

Pe zgură e mai ușor să joci decât este pe hard. Mă bucur de acest meci și mă bucur că a fost un nou meci solid din partea mea. Am servit din nou foarte bine și am reușit să obțin anumite puncte în momentele importante”, a spus Cîrstea.

Suporter de lux pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros

Aflată la ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea încearcă să se bucure cât mai mult pe terenurile de tenis. Iar din tribune are parte de susținere totală. Sportiva a mărturisit că la Roland Garros are doi susținători de suflet.

”Tatăl meu e alături de mine și mă bucur că a putut să facă această călătorie. Muncește extrem de mult, de asta nu vine foarte des. M-am bucurat să-l am aici de la primul tur.

La fel și pe Marius Comănescu, antrenorul meu de suflet, am lucrat, cred, vreo patru ani și a fost antrenorul lui Adrian Cruciat, antrenorul meu din prezent. Pentru mine, domnul Marius este ca și familie și mă bucur că îl am aici, în boxă. Știe să mă liniștească din punct de vedere mental”, a afirmat Cîrstea.