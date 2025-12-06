Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis! „Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui ‘la revedere’”

ADVERTISEMENT

Tenisul românesc este pe cale să își piardă una dintre cele mai bune practicante din istorie. Sorana Cîrstea a anunțat când se va retrage, dar și care este motivul din spatele acestei decizii.

Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis

Sorana Cîrstea (35 ani) și-a anunțat fanii că se va retrage din tenis. Motivul? Anul 2026 înseamnă al 20-lea sezon competițional în sportul profesionist, iar Sorana, în ciuda faptului că încă iubește această rutină, a decis că o să pună capăt acestei frumoase aventuri.

Sportiva încă practică tenisul la cel mai înalt nivel, . Cum 2026 este ultimul an din carieră al Soranei Cîrstea, .

„Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit.

Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui ‘la revedere’. Deocamdată nu este un rămas bun, ci un ‘ne mai vedem o dată’.

2026, ultimul an din cariera profesionistă a Soranei Cîrstea în tenis

Încă mai am multe lucruri pe care vreau să le perfecționez, am obiective și ambiții, așa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă înaltă și în termenii mei.

Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, ținând racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat din plin.

Aștept cu drag toți fanii, prietenii și cei dragi alături de teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulțumesc Tenis, îți voi rămâne datoare pe veci. Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul necondiționat!”, a fost mesajul transmis de Sorana Cîrstea, prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Instagram.