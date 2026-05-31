Sorana Cîrstea și-a descris adversara din sferturile turneului de la Roland Garros! „M-am antrenat destul de mult cu ea”

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile turneului de la Roland Garros după ce a trecut fără mari emoții de Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6. Sportiva de 36 de ani o va înfrunta pe Mirra Andreeva (8 WTA), care a învins-o în optimi de elvețianca Jil Teichmann, cu 6-3, 6-2. Românca a vorbit despre adversara sa din sferturi.

Sorana Cîrstea și-a analizat următoarea adversară de la Roland Garros

Sorana Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva în sferturile de la Roland Garros. Sportiva de 19 ani a învins-o cu 6-3, 6-2 în optimi pe Jil Teichmann, cea care o eliminase în turul 3 pe Karolina Muchova.

„Mirra servește foarte bine, are un joc destul de complet și cu dreapta, și cu reverul, dă destul de bine, se mișcă bine. M-am antrenat destul de mult cu ea în ultima perioadă și ne cunoaștem. Va fi un meci foarte dur, un meci foarte fizic, și diferența se va face la câteva detalii”, a spus Sorana Cîrstea, conform , după ce .

Ce bilanț are Sorana Cîrstea contra Mirrei Andreeva

. Nu a fost o victorie facilă însă pentru sportiva de 19 ani, care s-a impus după trei seturi: 7-6, 4-6, 6-2. Dacă Sorana Cîrstea va lupta pentru prima prezență din carieră într-o semifinală de Grand Slam, Andreeva a mai evoluat în penultimul act.

Se întâmpla în 2024, tot la Paris, rusoaica fiind învinsă cu 6-3, 6-1 de Jasmine Paolini, care avea să piardă finala cu Iga Swiatek. Andreeva avea în acel moment doar 17 ani și a devenit cea mai tânără semifinalistă la un turneu de Grand Slam de la Martina Hingis încoace. Rusoaica s-a calificat în semifinale după un succes fabulos contra liderului mondial Aryna Sabalenka.