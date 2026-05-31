Sorana Cîrstea și-a descris adversara din sferturile turneului de la Roland Garros! „M-am antrenat destul de mult cu ea”

Sorana Cîrstea a descris-o pe Mirra Andreeva, adversara sa din sferturile turneului de la Roland Garros. Sportiva din Rusia a ajuns în această fază după ce a învins-o pe Jil Teichmann cu 6-3, 6-2.
Bogdan Mariș
31.05.2026 | 20:12
Sorana Cîrstea (36 de ani) a vorbit despre Mirra Andreeva, adversara pe care o va întâlni în sferturile de la Roland Garros. FOTO: X
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile turneului de la Roland Garros după ce a trecut fără mari emoții de Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6. Sportiva de 36 de ani o va înfrunta pe Mirra Andreeva (8 WTA), care a învins-o în optimi de elvețianca Jil Teichmann, cu 6-3, 6-2. Românca a vorbit despre adversara sa din sferturi.

Sorana Cîrstea și-a analizat următoarea adversară de la Roland Garros

Sorana Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva în sferturile de la Roland Garros. Sportiva de 19 ani a învins-o cu 6-3, 6-2 în optimi pe Jil Teichmann, cea care o eliminase în turul 3 pe Karolina Muchova. Românca a vorbit despre viitoarea sa adversară, cu care se va lupta pentru un loc în semifinalele competiției de la Paris.

„Mirra servește foarte bine, are un joc destul de complet și cu dreapta, și cu reverul, dă destul de bine, se mișcă bine. M-am antrenat destul de mult cu ea în ultima perioadă și ne cunoaștem. Va fi un meci foarte dur, un meci foarte fizic, și diferența se va face la câteva detalii”, a spus Sorana Cîrstea, conform Eurosport, după ce a învins-o pe Xiyu Wang și s-a calificat în sferturi la Roland Garros.

Ce bilanț are Sorana Cîrstea contra Mirrei Andreeva

Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva s-au întâlnit o singură dată, chiar în acest an, în sferturile turneului de la Linz, iar rusoaica a reușit să se impună. Nu a fost o victorie facilă însă pentru sportiva de 19 ani, care s-a impus după trei seturi: 7-6, 4-6, 6-2. Dacă Sorana Cîrstea va lupta pentru prima prezență din carieră într-o semifinală de Grand Slam, Andreeva a mai evoluat în penultimul act.

Se întâmpla în 2024, tot la Paris, rusoaica fiind învinsă cu 6-3, 6-1 de Jasmine Paolini, care avea să piardă finala cu Iga Swiatek. Andreeva avea în acel moment doar 17 ani și a devenit cea mai tânără semifinalistă la un turneu de Grand Slam de la Martina Hingis încoace. Rusoaica s-a calificat în semifinale după un succes fabulos contra liderului mondial Aryna Sabalenka.

