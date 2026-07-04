Sport

Sorana Cîrstea și-a distrus staff-ul în timpul meciului: „Sunteți inutili toți! Lăsați-mă în pace!”

Sorana Cîrstea nu și-a putut stăpâni emoțiile în partida contra Linda Noskova de la Wimbledon. Sportiva din România a avut o reacție urâtă la adresa staff-ului său.
Iulian Stoica
04.07.2026 | 19:45
Sorana Cirstea sia distrus stafful in timpul meciului Sunteti inutili toti Lasatima in pace
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Sorana Cîrstea și-a distrus staff-ul în timpul meciului cu Linda Noskova. Foto: Profi Media
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Aflată în ultimul an din carieră, Sorana Cîrstea are parte de evoluții foarte bune în circuit. În cel mai recent meci, cel contra Lindei Noskova, românca a reușit să se impună cu scorul de 6-2, 3-6, 6-7 (9-11), astfel că nu a reușit să se califice în optimile de la Wimbledon. Nervii au fost prezenți, de aici și o reacție deplasată.

Sorana Cîrstea și-a distrus staff-ul în timpul meciului cu Linda Noskova

Partida dintre Sorana Cîrstea și Linda Noskova, din șaisprezecimile de la Wimbledon, a avut parte de momente incredibile. Românca și-a adjudecat primul set, însă sportiva din Cehia a egalat ulterior. Ajunse în setul decisiv, cele două sportive au mers cap la cap până în tie-break, unde Noskova a reușit să se impună.

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Nervii nu au lipsit, iar game-ul care i-a adus setul doi sportivei din Cehia a scos la iveală o reacție mai puțin obișnuită pentru Sorana Cîrstea. Văzând că a pierdut actul secund, românca a fost surprinsă pe transmisiunea în direct în momentul în care își certa cei trei antrenori: Adrian Cruciat, Artemon Apostu-Efremov și Adrian Gavrilă.

Mai exact, tenismena a spus: „Lasați-mă în pace, sunteți niște inutili toți”, în condițiile în care tensiunea plutea în aer, setul fiind pierdut. Fără doar și poate, relația nu a fost deteriorată, în contextul în care astfel de momente sunt obișnuite în lumea sportului de mare performanță.

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2026, ultimul an din cariera Soranei Cîrstea

Anul 2026 este ultimul din cariera Soranei Cîrstea. Sportiva a anunțat că va renunța la tenis după sezonul în curs: „Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit.

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Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui ‘la revedere’. Deocamdată nu este un rămas bun, ci un ‘ne mai vedem o dată’.

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Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, ținând racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat din plin.

Aștept cu drag toți fanii, prietenii și cei dragi alături de teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulțumesc Tenis, îți voi rămâne datoare pe veci. Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul necondiționat!”, a fost mesajul transmis de Sorana Cîrstea, prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Instagram.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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