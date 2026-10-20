Sorana Cîrstea și-a exprimat dragostea pentru China: ”A fost mereu o bucurie pentru mine”

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Aflată în China unde joacă la una dintre competițiile de tenis Sorana Cîrstea și-a exprimat dragostea pentru țară și suporteri. Tenismena și-a propus să câștige cât mai multe meciuri, dar și să-și creeze amintiri valoroase pe teren și în afara acestuia.

Sorana Cîrstea, cucerită de China și fanii din această țară

Sorana Cîrstea (36 ani) a revenit la Ningbo Open, după trei ani. Jucătoarea de tenis din România a mai concurat la turneul asiatic o singură dată, în anul 2023. Atunci a ajuns în optimile de finală, dar de această dată . Deja a învins-o în primul tur pe una dintre cele mai cunoscute sportive din țară.

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A trecut extrem de ușor în turul doi la turneul WTA 500 desfășurat în China, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari. Tenismena din Târgoviște a trecut în runda inaugurală de sportiva chineză Han Shi. Partida care a avut o durată de o oră și 15 minute s-a terminat cu scorul 6-3, 6-2. Reușita a făcut-o pe frumoasa șatenă să facă o declarație uimitoare.

Direct de pe terenul de tenis românca a transmis că este extrem de recunoscătoare pentru parcursul său, după ce anterior a oferit o În urmă cu puțină vreme și-a exprimat dragostea pentru China și pentru suporterii din această țară și nu numai, care o susțin în număr foarte mare.

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Astfel, a subliniat că-i place să joace pe meleagurile acestei națiuni. „Mereu m-am simțit grozav în China și îmi place foarte mult să joc aici. A fost mereu o bucurie pentru mine să joc în fața fanilor de aici și sper că pot să rămân aici cât mai mult cu putință. Îmi doresc să continui să câștig meciuri și să-mi creez noi amintiri frumoase aici, în China”, a mărturisit Sorana Cîrstea, la interviul de pe teren, conform unei filmări care a fost încărcate de către WTA pe paginile sale de socializare. Clipul poate fi urmărit de toată lumea pe rețeaua X, dar și pe contul de Instagram.

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Sorana Cîrstea, lăudată de WTA

Reprezentanții WTA au transmis un mesaj puternic după ce Sorana Cîrstea a reușit o primă victorie în China. Aceștia au dorit să o laude pe fosta iubită a lui Alexandru Țiriac. Au sărbătorit succesul tenismenei și faptul că merge în turul următor de la Ningbo. Aceștia au mai subliniat că jucătoarea româncă și-a arătat calitatea. A demonstrat acest lucru în momentul în care a învins-o pe Han Shi în minimum de seturi. În următorul meci frumoasa șatenă o va întâlni pe învingătoarea meciului dintre Sara Bejlek (Cehia – locul 32 mondial) şi Xiyu Wang (China – locul 81 mondial).

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Mai mult decât atât, pentru această victorie sportiva din Târgoviște va primi 17.795 de dolari şi 60 de puncte WTA. Parcursul din acest turneu o poate ajută să revină în top 15 în clasamentul mondial. În momentul de față, vedeta se clasează pe locul 17, după ce a pierdut o poziție. În urmă cu puțin timp fusese pe locul 16.

În altă ordine de idei, în anul 2025 turneul din China a fost câştigat de către jucătoarea profesionistă de tenis rusoaică Elena Rybakina. Sportiva care reprezintă Kazahstan a revenit în circuit pentru a-și apăra titlul după pauza luată la Wuhan. Sorana Cîrstea s-a întors la rândul său pe teren după o accidentare suferită imediat după US Open.

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