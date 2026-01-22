Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play, prieteno!”. Ce a deranjat-o pe româncă. Video

ADVERTISEMENT

România a rămas cu o singură reprezentantă la Australian Open, Gabriela Ruse. După eliminarea lui Jaqueline Cristian în primul tur, a venit rândul ca Sorana Cîrstea să părăsească turneul, în turul doi. Totuși, partida Soranei cu Naomi Osaka nu a fost lipsită de incidente.

Sorana Cîrstea, eliminată de la Australian Open

După ce s-a impus în trei seturi în turul unu al Australian Open în fața Evei Lys, Sorana Cîrstea a dat peste o adversară redutabilă, Naomi Osaka, iar duelul a fost unul spectaculos.

Sorana Cîrstea a început bine duelul, cu un break, însă primul set a fost adjudecat de sportiva niponă, scor 6-3. Tenismena româncă a dat semne de revenire și a dus meciul în decisiv, scor 6-4 în al doilea set.

Concentrarea Soranei Cîrstea a scăzut pe final, iar Naomi Osaka s-a impus în decisiv cu 6-2. Tensiunea de pe teren a fost resimțită și la finalul duelului, .

Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open

La finalul meciului, la fileu, Sorana Cîrstea i-a strâns mâna lui , gest care a surprins-o pe niponă. Osaka a întrebat: „Pentru ce a fost asta?”. Cîrstea a răspuns imediat „Ce a fost? Nu ai fost fair-play, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee despre interdicția de a vorbi”.

În setul decisiv, Sorana Cîrstea a fost deranjată de faptul că adversara ei vorbea în timpul jocului. Sportiva româncă a atras atenția arbitrei de centru, însă fără succes.

Sorana Cîrstea a întrebat-o pe arbitră: „Are voie să spună ‘come on!’ între servicii? Pot să strig și eu?”. Răspunsul a venit prompt: „Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă”. Sportiva româncă a rămas surprinsă: „E prima dată când mi se întâmplă”.

It's not very clear who says "C'mon" between serves, but if it's Osaka then Sorana is right, that's very poor sportsmanship from Osaka. — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena)

2026, ultimul an din cariera Soranei Cîrstea

. Motivul? Sezonul 2026 marchează al 20-lea an în cariera sa profesionistă, iar, deși încă iubește rutina competițională, Sorana a decis că este momentul să încheie această frumoasă călătorie.

Sorana Cîrstea continuă să joace tenis la cel mai înalt nivel, fapt demonstrat și de locul 41 WTA pe care îl ocupă în prezent. Deoarece 2026 va fi ultimul său an în carieră, jucătoarea se așteaptă la susținere și afecțiune necondiționată din partea fanilor.