Sorana Cîrstea, spectacol la conferința de presă după cea mai spectaculoasă victorie a carierei la un Grand Slam: „Nu am stat prea mult în căldura asta”

Sorana Cîrstea (36 de ani) s-a calificat în optimile turneului de la Roland Garros după ce a surclasat-o pe Solana Sierra cu 6-0, 6-0 într-un meci care a durat mai puțin de o oră. Românca a vorbit la conferința de presă despre succesul obținut, dar și despre ce va urma la competiția din Franța, adversara din următoarea fază fiind chinezoaica Xiyu Wang.

Ce a declarat Sorana Cîrstea despre condițiile de la Roland Garros după succesul cu Solana Sierra

Românca aflată pe locul 18 WTA a comentat succesul clar obținut contra sportivei din Argentina. „Cred că am făcut un meci foarte, foarte bun, foarte solid de la început până la sfârșit. Nu i-am dat, zic eu, nicio oportunitate să intre în meci și, din punctul meu de vedere, a fost unul dintre acele meciuri aproape perfecte. Așa că nu am nimic de ce să mă plâng, doar senzații foarte bune și, desigur, sunt foarte fericită că nu a trebuit să stau prea mult în această căldură”, a spus Sorana Cîrstea.

, însă condițiile meteo se vor schimba în următoarele zile. „Sunt destul de norocoasă pentru că cred că mă adaptez foarte, foarte repede, iar jocul meu se potrivește pe toate suprafețele, pe orice vreme și în toate condițiile, așa că am un pic de noroc cu asta. Din nou, vor fi mici ajustări, poate tensiunea din rachetă, o voi reduce din nou pentru că o crescusem. În rest, doar să mă obișnuiesc cu asta cât mai repede posibil. Cred că, în tenis, cel care se adaptează cel mai repede este, de obicei, cel care câștigă. Dar, din nou, face parte din joc, suntem obișnuiți cu asta, jucăm zece luni pe an în condiții foarte diferite în fiecare săptămână, așa că cred că majoritatea dintre noi gestionăm destul de bine toate aceste schimbări.

Condițiile sunt foarte, foarte dure și cred că cel care se adaptează cel mai repede este câștigătorul. Din păcate, trebuie să începi cu câteva zile înainte. Dacă îți începi pregătirea cu o zi înainte de meci sau în ziua meciului, cred că uneori este prea târziu. Și trebuie să fii foarte disciplinat cu hidratarea, somnul, alimentația, aportul de carbohidrați și… Cred că, din nou, am atât de multă experiență cu asta și sunt foarte, foarte disciplinată. De asemenea, sunt norocoasă. Sunt norocoasă pentru că nu mă deranjează căldura, pot juca în orice condiții”, a spus Sorana Cîrstea la conferința de presă. și .

A scăpat Sorana Cîrstea de presiune după ce și-a anunțat retragerea?

Sezonul actual este unul excelent pentru româncă, iar aceasta a fost întrebată din nou despre retragerea care ar trebui să se producă la finalul stagiunii. „Am spus-o de multe ori, nu simt că fac ceva diferit. Simt că muncesc la fel, am aceeași disciplină, același profesionalism și, chiar dacă am anunțat că acesta va fi ultimul meu an, de fiecare dată când pășesc pe teren simt totuși că am o mulțime de lucruri de îmbunătățit, am obiective… Poate nu obiective legate de clasament, ci obiective privind lucrurile pe care vreau să le îmbunătățesc.

Asta este ceea ce mă ține în priză în fiecare zi și ceea ce îmi oferă bucurie. Și, din nou, simt că am jucat destul de bine în ultimii doi ani și am fost mereu acolo, în jurul locului 20, dar ce am văzut în acest sezon și simt că este diferit este constanța. Am reușit să joc la același nivel săptămână de săptămână, ceea ce poate în trecut nu era cazul. Dar, din nou, sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă, sunt foarte recunoscătoare că toată munca dă roade, iubesc absolut tenisul și este o bucurie să fiu aici.

Fiecare jucător are emoții. Cei care le gestionează cel mai bine sunt, de obicei, cei din top. Este multă muncă cu tine însuți ca să întorci acele emoții în favoarea ta și chiar să încerci să îți iei energie din ele și să o transformi în ceva pozitiv. Dar cred că asta este uman. Înseamnă că ne pasă, înseamnă că vrem să câștigăm, înseamnă că avem ambiție și, de asemenea, cred că cele mai frumoase lucruri în viață sunt și emoțiile. Așa că emoțiile din meci sunt parte din stările noastre”, a declarat Sorana Cîrstea, care a vorbit și despre : „Da, am citit știrile. Din fericire, nu am pe nimeni în acea zonă și îmi pare foarte, foarte rău, sper că toată lumea este în siguranță și teafără și sper că acesta va fi doar un incident izolat”.

Sorana Cîrstea a prefațat duelul cu Xiyu Wang

Sorana Cîrstea a dezvăluit cine face parte din echipa sa la Paris și a vorbit despre adversara pe care o va întâlni în optimi, Xiyu Wang. „Nu îmi aduc aminte dacă am mai câștigat două meciuri la rând cu 6-0, 6-0, dar mă bucur că am un joc solid. Am început meciul extrem de hotărâtă, extrem de disciplinată, am aplicat planul tactic de la început, pentru că în meciul trecut am avut anumite greșeli. Mă bucură performanța, se știe că joc bine și sunt destul de constantă în momentul de față, însă e o bucurie când se și întâmplă lucrurile astea. Mă bucur că nu i-am dat nicio oportunitate să intre în meci, am reușit să țin acel nivel ridicat de la început până la final, am servit bine, am returnat bine și per total a fost ceea ce mi-am dorit.

Astăzi (n.r. vineri) a sosit și fratele meu, m-am bucurat enorm, am o echipă extrem de specială la acest turneu și mă bucur să pot să îl am pe tatăl meu alături, să pot să îl am pe fratele meu alături, pe domnul Marius Comănescu și echipa mea normală, Adrian Cruciat și Andrei Cristofor. (n.r. despre meciul cu Xiyu Wang) Mâine vom face un antrenament cu un stângaci, voi vorbi cu antrenorul meu, vom face planul, voi încerca să mă obișnuiesc destul de repede. Am destulă experiență să mă pot adapta la orice fel de joc, este o jucătoare mult mai periculoasă decât locul din clasament, este în turul 4, înseamnă că joacă bine și sper să fac din nou un meci bun”, a declarat românca pentru .