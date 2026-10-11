Sorana Cîrstea, ținută spectaculoasă la deschiderea Wuhan Open 2026. ”Arăți absolut superb”

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Wuhan Open 2026 este turneul de tenis la care Sorana Cîrstea va participa perioada aceasta. Pentru petrecerea de deschidere a evenimentului sportiv tenismena a purtat o ținută spectaculoasă. Outfitul complet negru i-a adus multe complimente de la admiratorii de pretutindeni.

Sorana Cîrstea, apariție specială la inaugurarea Wuhan Open 2026

A suferit o accidentare după US Open 2026 și Sorana Cîrstea (36 ani) a fost nevoită să stea departe de teren. Între timp s-a recuperat și (38 ani). Tenismena din Târgoviște a anunțat în urmă cu puțin timp că . Va putea fi urmărită la turneele care se desfășoară în Asia, unul dintre acestea fiind WTA 1000.

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Primul pe lista sportivei este Wuhan Open. Competiția feminină este programată între 12 și 18 octombrie 2026. Înainte de start a avut parte de momente de relaxare și s-a bucurat de petrecerea de deschidere a turneului. Cu această ocazie, fosta iubită a afaceristului Alexandru Țiriac a ales să poartă o rochie specială.

A îmbrăcat o ținută care i-a pus în valoare silueta. Rochia neagră și până la genunchi i-a lăsat la vedere puțină piele. Creația are mâneci lungi, sportiva demonstrând că este o femeie foarte rafinată și elegantă în același timp. A reușit să atragă toate privirile, așa cum se întâmplă și când vine vorba de performanțele de pe teren.

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„Între timp în Wuhan”, este descrierea lăsată de Sorana Cîrstea, pe pagina personală de . Internauții au reacționat instant. „Frumusețe”, „Persoană superbă”, „Îmi place rochia ta. Arăți absolut superb” sau „O prințesă”, au fost comentariile lăsate de o parte dintre admiratorii jucătoarei de tenis. Un alt fan i-a transmis: „Mult noroc, campioană”. „Frumos”, „Strălucești” și „Ești o frumusețe”, sunt alte complimente primite de tenismenă pe rețelele de socializare, unde are o comunitate foarte mare. Spre exemplu, pe Instagram este urmărită de peste 320.000 de oameni.

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Sorana Cîrstea, revenire după pauza de accidentare

Sorana Cîrstea a stat departe de competiții, ultima oară concurând la US Open. O accidentare a determinat-o să se focuseze pe recuperare și pe antrenamente. Din păcate, această situație neplăcută a făcut-o să renunțe turneele de la Singapore și Beijing. La Wuhan Open ajunge cu rezultate foarte bune, jucătoarea bucurându-se de cel mai bun sezon din cariera sa. E clasată pe locul 15 la nivel mondial în anul în care se pregătește să se retragă din circuit, după ce în ultimii 20 de ani a dat totul pentru această pasiune.

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Următoarele turnee pe lista româncei sunt Ningbo, Tokyo și Hong Kong. Anunțul a fost făcut chiar de sportivă pe social media, tenismena având șanse destul de mari să aibă parte de un traseu plăcut. Acest lucru depinde foarte mult de adversarele pe care le întâlnește pe teren, dar cu siguranță jucătoarea va da totul pentru a merge cât mai departe.

De la începutul lui 2026 și până acum a fost consecventă și a profitat din plin de oportunitățile care i-au ieșit în cale. Sorana Cîrstea a cucerit titlul de la Cluj-Napoca, în timp ce la turneul de la Roma a atins semifinalele. La Roland Garros a ajuns în sferturi, iar la US Open a fost eliminată în optimi. Toate aceste victorii arată că este ambițioasă și determinată.