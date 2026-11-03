Sorana Cîrstea, traseu de vis la ultimul turneu al carierei! Cum poate da lovitura la Hong Kong

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Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong, în ultimul turneu al carierei, după un meci de trei ore cu Maria Timofeeva (70 WTA) (7-6, 1-6, 7-5). Sportiva din România are noroc, pentru că Liudmila Samnosova (40 WTA) și Paula Badosa (57 WTA) au fost deja eliminate. Astfel, dacă va trece de Mary Stoiana (114 WTA), Cîrstea are toate șansele să dea în sferturi de o jucătoare care nu este în top 100.

Sorana Cîrstea poate ajunge pe locul 14 WTA dacă va câștiga turneul de la Hong Kong

Sorana Cîrstea ar avea, în teori . Dacă Mary Stoiana ocupă poziția 114 WTA, Alexandra Shubladze (136 WTA) sau Elena Pridankina (206 WTA) pot să fie următoarele oponente ale româncei. Dacă Shubladze a trecut după un meci disputat cu Liudmila Samsonova, Pridankina a bătut-o pe Paula Badosa. Atenție, însă, ambele sportive au un joc foarte bun pe hard, așa cum au arătat deja la acest turneu.

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În semifinală, dacă va ajunge acolo, Sorana Cîrstea va da peste una dintre Katie Boulter (49 WTA), Claire Liu (102 WTA), Zeynep Sonmez (67 WTA), Leylah Fernandez (18 WTA) sau Sofia Kenin (187 WTA). Până atunci, Sorana Cîrstea a dat dovadă de fair-play după victoria cu Maria Timofeeva.

Sportiva din România are o șansă mare să evite sportive din top 100 până în semifinală

„Vreau să o felicit pe Maria, a jucat uimitor. Cred că ea a fost mai bună astăzi (n.r. miercuri, 3 noiembrie), dar eu am reușit să găsesc resursele să mă agăț. De multe ori, totul se reduce la luptă. Mă bucur că am reușit asta în fața voastră. Am simțit că meciul a avut multe momente importante, critice. În ultimul game am știut că trebuie să caut să am controlul.

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Anul trecut am venit pentru prima dată în Hong Kong și îmi place să revin aici. Când mi-am făcut planificarea, știam de la început că vrea să rămân aici. Este un adevărat privilegiu pentru mine să joc aici”, a declarat Sorana. Chiar dacă se va retrage din tenis, Sorana Cîrstea are șansa să o facă „en fanfare”.

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Astfel, românca poate să urce pe locul 14 WTA dacă va câștiga turneul de la Hong Kong și să o depășească pe belgianca elise Mertens. Mertens nu participă în această săptămână la competiții, astfel că sportiva din România ar putea profita să o depășească în clasamentul WTA. Mai mult, o victorie la Hong Kong ar putea să o determine pe Cîrstea să mai dea o șansă tenisului de performanță, cel puțin încă un an.