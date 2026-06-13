Sorana Cîrstea, veste proastă înainte de Wimbledon. Anunțul trist făcut de cea mai în vogă tenismenă română a momentului

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Sorana Cîrstea se află, în prezent, în cea mai bună perioadă a carierei. După ce a ajuns în sferturile de finală de la Roland Garros, românca s-a oprit însă în turul doi la Queen’s. Cu foarte puțin timp rămas până la startul Wimbledon, Sorana a făcut un anunț nu tocmai îmbucurător. Ce a scris, de fapt, pe propriul profil de Instagram.

Sorana Cîrstea s-a accidentat. Anunțul înainte de Wimbledon

După , unde a fost eliminată de Mirra Andreeva, Chiar și așa, parcursul sportivei române a fost unul fabulos până acum, însă a apărut un obstacol important în drumul său către Wimbledon (29 iunie – 12 iulie). Mai exact, înainte de turneul de Grand Slam de pe pământ britanic, Sorana și-a informat fanii că s-a accidentat și nu va participa la Berlin Open (13 – 21 iunie).

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„Din păcate, din cauza unei mici accidentări suferite în această săptămână, trebuie să mă retrag de la Berlin și Hamburg. Chiar așteptam perioada din Germania, dar corpul meu are nevoie de puțin timp să își revină. Ne revedem la Wimbledon!”, a fost mesajul postat de Sorana Cîrstea pe Instagram.

Ce premii se vor acorda la Wimbledon 2026

Turneul de la Wimbledon din acest an vine cu creșteri importante în ceea ce privește premiile pentru sportivi. Programat în perioada 29 iunie – 12 iulie, cel de-al treilea Grand Slam al anului are o creștere a premiilor față de anul trecut cu 20%, ajungând la 64,2 milioane de lire sterline. Campionii la simplu vor fi recompensați fiecare cu câte 3,6 milioane de lire sterline, în timp c e învinșii din prima rundă vor fi remunerați cu 80.000 de lire sterline.

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Premiile totale în bani s-au majorat cu 10,7 milioane de lire sterline. Peste 6 milioane de lire sterline au fost alocate pentru calificări, existând o creștere de 25%. Jannik Sinner, câștigătorul ediției de anul trecut, are cale liberă către trofeu, după ce marele său rival,