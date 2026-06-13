Sport

Sorana Cîrstea, veste proastă înainte de Wimbledon. Anunțul trist făcut de cea mai în vogă tenismenă română a momentului

După ce a fost eliminată de Emma Răducanu în turul doi la Queen's, Sorana Cîrstea a făcut un anunț important înainte de Wimbledon. Ce se întâmplă cu cea mai în formă tenismenă română.
Mihai Dragomir
13.06.2026 | 14:33
Sorana Cirstea veste proasta inainte de Wimbledon Anuntul trist facut de cea mai in voga tenismena romana a momentului
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Mesajul Soranei Cîrstea înainte de Wimbledon 2026. Foto: Hepta.
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Sorana Cîrstea se află, în prezent, în cea mai bună perioadă a carierei. După ce a ajuns în sferturile de finală de la Roland Garros, românca s-a oprit însă în turul doi la Queen’s. Cu foarte puțin timp rămas până la startul Wimbledon, Sorana a făcut un anunț nu tocmai îmbucurător. Ce a scris, de fapt, pe propriul profil de Instagram.

Sorana Cîrstea s-a accidentat. Anunțul înainte de Wimbledon

După o luptă crâncenă în sferturile de la Roland Garros, unde a fost eliminată de Mirra Andreeva, Sorana Cîrstea nu a reușit să ajungă mai sus de turul doi la Queen’s. Chiar și așa, parcursul sportivei române a fost unul fabulos până acum, însă a apărut un obstacol important în drumul său către Wimbledon (29 iunie – 12 iulie). Mai exact, înainte de turneul de Grand Slam de pe pământ britanic, Sorana și-a informat fanii că s-a accidentat și nu va participa la Berlin Open (13 – 21 iunie).

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„Din păcate, din cauza unei mici accidentări suferite în această săptămână, trebuie să mă retrag de la Berlin și Hamburg. Chiar așteptam perioada din Germania, dar corpul meu are nevoie de puțin timp să își revină. Ne revedem la Wimbledon!”, a fost mesajul postat de Sorana Cîrstea pe Instagram.

Sorana Cîrstea
Mesajul Soranei Cîrstea. Foto: Instagram soranacirstea.

Ce premii se vor acorda la Wimbledon 2026

Turneul de la Wimbledon din acest an vine cu creșteri importante în ceea ce privește premiile pentru sportivi. Programat în perioada 29 iunie – 12 iulie, cel de-al treilea Grand Slam al anului are o creștere a premiilor față de anul trecut cu 20%, ajungând la 64,2 milioane de lire sterline. Campionii la simplu vor fi recompensați fiecare cu câte 3,6 milioane de lire sterline, în timp c e învinșii din prima rundă vor fi remunerați cu 80.000 de lire sterline.

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Premiile totale în bani s-au majorat cu 10,7 milioane de lire sterline. Peste 6 milioane de lire sterline au fost alocate pentru calificări, existând o creștere de 25%. Jannik Sinner, câștigătorul ediției de anul trecut, are cale liberă către trofeu, după ce marele său rival, Carlos Alcaraz, a anunțat că nu va participa din cauza unei accidentări.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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