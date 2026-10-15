Sorana Cîrstea, veste uriașă despre retragerea din tenis: ”Voi juca atâta timp cât voi fi fericită”

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A vorbit în repetate rânduri despre retragerea din tenis, dar Sorana Cîrstea vine cu o veste uriașă. A anunțat vă va continua să joace atâta timp cât această activitate o va face fericită. Tenismena a dat de înțeles că nu exclude posibilitatea să-și continue cariera și după decembrie 2026.

Când se retrage, de fapt, Sorana Cîrstea din tenis

Sorana Cîrstea (36 ani) a dezvăluit la finalul anului trecut că este pregătită să iasă din activitatea competițională. Între timp jucătoarea din Târgoviște a urcat mai multe locuri în clasamentul WTA, iar la Wuhan Open 2026 a încercat să dea totul, după ce s-a distrat pe cinste pe petrecerea dată de organizatori.

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Șatena și apoi și-a îndreptat atenția spre teren. Din păcate, sportiva în fața unei jucătoare care nu este foarte cunoscută. Cu toate acestea, se bucură de un sezon extraordinar, cel mai bun din cariera pe care ar fi pregătită să o încheie la finalul anului 2026.

În ultima perioadă a câștigat turneul de la Cluj-Napoca, motiv pentru care toată lumea o încurajează să se răzgândească. Astfel, a discutat pe marginea acestui subiect în documentarul WTA, intitulat Made of Moments. Acesta este realizat de americanca Alison Riske, fost număr 18 WTA. Astfel, românca le-a dat speranțe suporterilor din lumea întreagă.

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Prin urmare, a vorbit deschis despre momentul în care se va retrage definitiv, după o carieră de peste 20 de ani. Sorana Cîrstea se bucură din plin de rezultatele excepționale pe care le-a atins în ultima vreme, motiv pentru care a lăsat o urmă de îndoială. Fosta iubită a afaceristului Alexandru Țiriac a dorit să sublinieze că va intra pe terenul de tenis atâta vreme cât această pasiune îi aduce fericire. Și se pare că are parte de multă bucurie, deși retragerea din activitate rămâne un gând pe care nu-l poate îndepărta în momentul de față.

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Sorana Cîrstea, un pas înapoi în carieră?

„Cred că tenisul m-a învățat să fiu un om bun. Retragerea rămâne o opțiune. Iau lucrurile așa cum vin, zi de zi, și mă bucur din plin de fiecare zi. Dar, pentru mine, este foarte important să știu când să spun «stop», iar acest lucru trebuie să se întâmple în termenii mei. Voi juca atâta timp cât voi fi fericită”, a explicat jucătoarea de tenis, în documentarul WTA. Sorana Cîrstea a mai povestit că este încântată că a reușit să obțină trofeul de la Transylvania Open în fața fanilor români.

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E un vis pe care tenismena îl avea încă de la vârsta de 17 ani. Dorința de a cuceri un titlu pe pământ românesc, acasă, i s-a îndeplinit în acest an, în săptămâna competiției multe lucruri fiind de partea sa. „Și mi-am spus: Dacă trebuie să mă retrag (n.r. din tenis) în ziua de luni de după acel turneu, aș fi împăcată cu mine”, a mai spus sportiva.

Sorana Cîrstea este prima româncă care și-a adjudecat premiul pus la bătaie de competiția organizată în Cluj-Napoca. Trofeul i-a fost înmânat de Simona Halep, retrasă din activitate în februarie 2025. În aceeași notă, frumoasa șatenă are în palmares trei titluri WTA la simplu: Tashkent (2008), Istanbul (2021) și Cleveland (2025). Toate trofeele sunt de nivel WTA 250.

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De asemenea, de-a lungul carierei a mai cucerit șapte trofee la dublu. Fiecare premiu a fost obținut cu o altă parteneră de joc. Dintre toate premiile cel mai valoros este cel de la Madrid. La acest turneu a jucat alături de Anna Kalinskaya (27 de ani, locul 21 WTA). Următorul pe listă este turneul de la Linz. Aici a concurat alături de Shuai Zhang (37 de ani, locul 5 în clasamentul de dublu).