Sorana Cîrstea, înfrângere de infarct la Wuhan cu o necunoscută! A condus cu 6-1 și 4-0, dar a urmat ceva greu de crezut

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Revenită pe terenul de tenis după accidentarea suferită la începutul lunii septembrie, la US Open, Sorana Cîrstea a avut un debut de infarct la Wuhan. Românca a pierdut incredibil în primul tur al turneului cu premii totale de 4.088.211 dolari, scor 6-1, 6-7(6), 5-7 contra chinezoaicei Hanyu Guo (240 WTA).

Sorana Cîrstea, înfrângere șocantă în primul tur la Wuhan

După ce a lăsat pe toată lumea cu gura căscată cu a turneului de la Wuhan, Sorana Cîrstea a intrat pe modul tenis. Ea a pierdut de o manieră incredibilă în prima partidă jucată la competiția din China.

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Locul 16 WTA și cap de serie numărul 12, românca a fost învinsă în runda inaugurală de chinezoaica Hanyu Guo, poziția 240 în ierarhia mondială și beneficiară a unui wild card. Sorana Cîrstea a cedat după ce a condus cu 6-1 și 4-0.

A fost un prim set în care Cîrstea și-a dominat autoritar adversara. Setul secund părea să curgă pe aceleași coordonate, jucătoarea noastră realizând repede două break-uri și distanțându-se la 4-0, dar susținută de public, jucătoarea din China a revenit și a egalat 4-4. În cele din urmă, Hanyu Guo s-a impus în tie-break și după ce românca a ratat 3 mingi de meci.

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Ce premiu financiar a ratat Sorana Cîrstea

Pentru victoria obținută și calificarea în turul 2 de la Wuhan Open, Hanyu Guo va primi 26.000 de dolari și 65 de puncte WTA, premiu financiar ratat incredibil de Sorana Cîrstea. În faza secundă a competiției, jucătoarea din China o va întâlni pe Katie Volynets din SUA, jucătoarea venită din calificări și locul 88 WTA, care a trecut de Kimberly Birrell din Australia, poziția 40 în clasamentul mondial, scor 6-7 (1), 7-6 (3), 6-3, după un maraton de trei ore. Grație prezenței în turul 1 la Wuhan, Sorana Cîrstea s-a ales cu un cec în valoare 18.300 de dolari și 10 puncte în clasamentul WTA.

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Înainte de a ajunge la Wuhan, Sorana Cîrstea . Totodată, sportiva noastră, care intenționează să-și încheie cariera la finalul sezonului, a anunțat că după acest turneu .