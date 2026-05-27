Sorana Cîrstea visează la Turneul Campioanelor! Câți bani a încasat după calificarea în turul 3 la Roland Garros

Sorana Cîrstea traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei. Românca s-a calificat în turul 3 la Roland Garros după o victorie categorică și visează acum la optimi, Top 10 și Turneul Campioanelor.
Alex Bodnariu
27.05.2026 | 21:21
La 36 de ani și după două decenii în circuitul WTA, Sorana Cîrstea traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. Miercuri seară, la Roland Garros, românca a eliminat-o pe Eva Lys în turul al doilea. Astfel, își continuă seria de turnee impresionante. Sportiva din România și-a asigurat și un cec generos din partea organizatorilor.

Sorana Cîrstea a câștigat meciul cu Lys fără prea mari probleme. În primul set, adversara i-a pus ceva dificultăți și a condus cu 3-1. Totuși, a urmat o serie fabuloasă de game-uri făcute de româncă. Adversarei nu i-a mai permis să își adjudece niciun game până la final. Prin urmare, scorul final a fost 6-3, 6-0 pentru sportiva noastră.

În runda următoare, Sorana Cîrstea va da peste câștigătoarea duelului dintre Jasmine Paolini și Solana Sierra. Italianca traversează un sezon complicat și a acuzat probleme medicale la Roland Garros. Românca are o șansă bună să prindă un loc în optimile de finală.

Pentru calificarea în turul al doilea de la Roland Garros, Cîrstea a primit 70 de puncte WTA și un cec de 130.000 de euro. Acum, după victoria asupra Evei Lys și accederea în turul trei, românca adaugă alte 60 de puncte în clasament. Astfel, ajunge la 130 de puncte acumulate la Paris. În plus, își rotunjește câștigurile la Roland Garros spre pragul de 200.000 de euro pentru această ediție.

Sorana Cîrstea continuă să impresioneze la Paris! Turneul Campioanelor devine un obiectiv realizabil!

De-a lungul carierei, Sorana Cîrstea a acumulat din premii suma totală de 11,7 milioane de dolari. După semifinala de la Roma, totalul carierei urcase deja la aproximativ 11,75 milioane de dolari. În carieră, Cîrstea a câștigat patru titluri WTA de simplu și șapte de dublu. Cel mai bun rezultat la Grand Slam în proba de simplu rămâne sfertul de finală atins la Roland Garros 2009 și la US Open.

Sorana Cîrstea a început Roland Garros 2026 fără niciun punct de apărat la Paris, întrucât a lipsit la ediția precedentă. Românca are șanse reale să prindă Turneul Campioanelor și poate intra în top 10 al clasamentului celor mai bune jucătoare ale sezonului dacă se califică în optimile de finală.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
