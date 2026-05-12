Sorana Cîrstea vorbeşte deschis pentru prima dată despre despărţirea de Ţiriac Jr.: „Lucrurile s-au schimbat destul de mult!”

Sorana Cîrstea a fost întrebată, mai în glumă, mai în serios, dacă se gândește să mai continue să joace și după acest sezon, asta în ciuda anunțului că se va retrage la finalul anului actual.

Sorana Cîrstea a vorbit despre schimbările din viața ei, la 3 luni de la despărțirea de Alexandru Țiriac

a vorbit despre cum i s-a schimbat viața din luna decembrie, când a spus că se retrage la finalul lui 2026, și ceea ce trăiește acum. Sportiv a trecut printr-o despărțire, relația ei cu ALexandru Țiriac fiind una de domeniul trecutului, și a dat de înțeles într-un interviu că această experiență a făcut-o să se gândească mai bine la deciziile cu privire la viitor.

„Când am anunțat decizia în decembrie, m-am gândit mai mult și la partea personală. De atunci, să fiu sinceră, sunt o persoană care nu vorbește prea mult despre viața personală, dar lucrurile s-au schimbat destul de mult. S-au schimbat la 180 de grade și aceea a fost o altă modalitate prin care viața mi-a arătat că nu ar trebui să planific atât de mult, că nu ar trebui să am totul organizat. Uneori trebuie să lași viața să te surprindă”, a spus Sorana Cîrstea.

Ce spune Sorana Cîrstea despre retragerea din tenis

Chiar dacă a reușit calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roma, acolo unde a învins-o în drumul ei și pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, Sorana spune că totuși este hotărâtă în continuare să-și încheie cariera la finalul anului. Actualmente românca de 36 de ani este pe locul 27 WTA și arată că încă poate performa la cel mai înalt nivel.

„În plus, vin dintr-un loc în care nu există presiune și nu vreau să încep să pun din nou presiune pe mine însămi. Am spus că ușa e puțin deschisă acum. Trebuie să fiu sinceră, nu mă așteptam să pot juca la acest nivel și să mă bucur atât de mult. Mă simt norocoasă că m-am bucurat de tenis în ultimii ani ai carierei mele fiindcă iubesc acest sport”, a mai spus Sorana Cîrstea pentru Tennis Channel.