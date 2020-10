Sorana Darclee, momente de panică. Prin ce a trecut fosta componentă A.S.I.A.

Sorana Darclee a trecut prin clipe cumplite în urmă cu puțin timp, așa cum le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare. Fosta componentă a formației A.S.I.A. a mărturisit că a intrat în panică când a realizat că și-a pierdut portofelul plin de acte tocmai când avea mai mare nevoie de el.

Frumoasa blondină urma să meargă la notar când și-a dat seama că nu mai are ceva de preț. Se pare că buletinul îl reînnoise recent tocmai pentru că îl pierduse. Așadar, este de înțeles că vedeta a intrat în panică maximă.

Cântăreața s-a întors în librăria de unde plecase, având parte de o surpriză neașteptată. Sorana Darclee și-a găsit portofelul pe tejghea, înainte să fi intrat și alți clienți în papetărie. Nici măcar vânzătoarea nu observase obiectul pierdut de artistă.

Sorana Darclee, clipe de panică. Artista și-a pierdut portofelul

Norocul a fost de partea ei, fosta concurentă de la „Te cunosc de undeva!” recuperându-și portofelul destul de repede. Trecuseră numai 15 minute de când părăsise librăria, avea să mai povestească Sorana Darclee în mediul online.

„Și cum stăteam eu așa liniștită, realizez că nu am portofel și tot sângele mi s-a scurs din cap, în tălpi.

După ce că trebuia să scot 2-3 foi de la notar, stai să vezi cum trebuie să alerg după toate actele: permisul de conducere, buletinul care era și el proaspăt livrat că l-am mai pierdut, cardurile, chitanțe.

Pe toate le-am uitat în papetărie, pe tejghea. Am văzut cum mi-a trecut viața prin fața ochilor, jur. Am fugit în librărie să văd dacă îl pot recupera. Trecuse un sfert de oră până am realizat că nu am portofelul.

Marele meu noroc a fost că de când plecasem eu, până m-am întors, nu intrase nimeni. Nici măcar vânzătoarea nu văzuse portofelul”, a mărturisit vedeta, potrivit okmagazine.ro.

Sorana Darclee s-a remarcat în industria muzicală în urmă cu foarte mulți ani, iar recent și-a descoperit o nouă pasiune. Blondina a profitat de izolare și lipsa concertelor pentru a se dedica picturii, operele sale fiind publicate pe rețelele de socializare.

Creativitatea și inspirația sunt la cote maxime pentru artistă care nu pictează oricum, ci îmbrăcată în ținute sumare, provocatoare, care lasă la vedere multe părți ale corpului. Imaginile sale sunt un deliciu pentru fani care nu contenesc cu aprecierile și mesajele.