Sorana Darclee și marea sa pasiune: ”Nu știam că sunt capabilă de atâta iubire pentru…”

Sorana Darclee vorbește de o mare pasiune a sa, alta decât muzica. Artista care s-a consacrat în celebra trupă A.S.I.A le-a povestit fanilor de pe Instagram ce noi hobby-uri experimentează. Ea a mărturisit că a fost mereu atrasă de artă, iar aici este inclusă și pictura.

Mai mult de atât, artista a vorbit și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului în încercarea de a-și urma dragostea pentru artă, despre mentalitatea sociețății, dar și despre despre cât de important e să îți placă să faci ceva pentru a reuși în domeniul respectiv.

Sorana cochetează cu pictura de ceva vreme, ea și-a deschis și o galerie virtuală pentru a prezenta lucrările pe care le realizează și și-a invitat fanii să îi viziteze pagina și îi admire operele.

Sorana Darclee și marea pasiune pentru pictură: „Habar n-aveam ca pot fi atât de fericită!”

Mesajul pe care l-a distribuit fanilor pe pagina de Instagram este unul motivațional și plin de entuziasm. Blonda povestește că dragostea pentru pictura o are încă din copilărie, dar nu a urmat acest drum din cauza părerii greșite care i s-a insuflat cu privire la muncă.

„Pictez de când eram copil dar mă simțeam atât de liberă și fericită când făceam lucrul acesta, încât nu m-am gândit niciodată că aș putea alege să trăiesc din și pentru asta. De ce? Simplu. Pentru că nu consideram că se pune ca muncă ci mai degrabă relaxare. Munca e aia unde te stresezi și enervezi, și oftezi de 100 de ori și înjuri sistemul. Nu? Nu!”

Sorana condamnă influența greșită a societății românești: „mentalitatea societății…nu dau 2 lei pe ea. Nu eram niciodată pe deplin fericită. Să nu credeți că întreagă viață m-am rezumat doar la cântat și proiecte de televiziune. Pfff am încercat destule. Am bătut la diverse uși pentru a mă angaja. Am urât fiecare secundă.

Nu pentru că nu îmi place munca, iubesc să muncesc dar nu când număr orele până la sfârșitul programului și urăsc ziua de luni. Nu atunci când nu am inimă în ceea ce fac, nu când înainte de orice sunt tristă, stresată și trebuie să îmi vărs nervii pe cineva ( care n-are nicio legătură cu sursa mea de isterie ). Societatea: pfff… la vârsta asta să te mai apuci de altceva și să o iei de la capăt? Da, la naiba! La orice vârstă.”

Ea vorbește cu drag despre pasiunea pentru pensule și culori: „nici măcar nu știam că sunt capabilă de atâta iubire pentru pictură. Habar n-aveam că pot fi atât de fericită. Dă-mi o pensulă și o pânză și lasă-mă cu orele, cu zilele. Îmi acord timp să învăț, să mă perfecționez, să mă corectez și să schimb perspectiva, nu doar asupra lucrărilor mele ci în general asupra vieții. Ce te oprește din a-ți urma pasiunea?”

Recent, fosta componentă a trupei A.S.I.A a anunțat, tot pe Instagram, lansarea unei galerii virtuale unde fanii îi vor putea admira lucrările: „oameni frumoși, iată pagina mea @darcleegallery dedicată exclusiv lucrărilor mele. Aici o să găsiți toate tablourile mele și nu numai. Ci absolut tot ce pictez. Abia am pornit pagina și am nevoie de ajutorul vostru.”, a scris ea la momentul respectiv.

