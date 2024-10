Sorescu și Maxim, spectacol în Turcia. Cei doi români au contribuit decisiv la victoria lui Gaziantep

a învins-o pe Konyaspor cu scorul de 3-1. Echipa din sud-estul Turciei la care joacă românii și a reușit să scape de zona roșie a clasamentului prin victoria de astăzi. Sorescu a marcat, iar Maxim a dat o pasă decisivă în confruntare. Gaziantep se situează pe locul 14 cu 9 puncte în 9 meciuri.

Românii sunt de bază la echipa din Turcia

Meciul a început cu reușita oaspeților, adică a celor de la Konyaspor. Ndao a deschis scorul în minutul 13. După puțin timp, Maxim i-a oferit o pasă decisivă lui Ersoy, iar turcul a restabilit egalitatea pe tabelă.

Ulterior, Gaziantep a continuat să marcheze. Lungoyi a dublat avantajul echipei la care joacă românii. În minutul 81, Deian Sorescu a asigurat victoria echipei la care a antrenat Marius Șumudică. Astfel, mijlocașul primei selecționate a ajuns la golul cu numărul doi din ediția 2024-2025 din Superliga Turciei.

„Why always me?”, a fost mesajul prezentat de Sorescu. După ce a înscris, fostul jucător al FCSB-ului și-a ridicat tricoul pentru a se vedea un mesaj. Sub tricou, internaționalul avea scris pe un maiou alb cuvintele celebre: De ce eu? Mario Balotelli le-a făcut faimoase după ce a marcat un gol lui Manchester United în timp ce evolua pentru Manchester City. Nu a fost singura dată când a arătat microbiștilor întrebarea retorică.

Alexandru Maxim nu este departe. Fostul jucător al lui Stuttgart este la primul assist din ediția actuală a primei ligi turcești. În plus, mijlocașul a reușit să înscrie în poarta lui Besiktas și lui Sivasspor. . I-a dat replica lui Ciro Immobile în minutul 90+5.

Deian Sorescu a fost adus de către Marius Șumudică la trupa din Turcia sub formă de împrumut din Polonia. În total, fostul căpitan al lui Dinamo a înregistrat 24 de prezențe în Superliga Turciei în cele două sezoane. În actuala ediție, Rakow l-a cedat permanent pe mijlocaș pentru 700.000 de euro, iar Sorescu a devenit jucătorul permanent al turcilor.

Alexandru Maxim a făcut prima oară contact cu Gaziantep în sezonul 2019-2020. A venit gratis de la Mainz din Germania, după ce a jucat un an sub formă de împrumut. De atunci a devenit o piesă importantă al lotului condus de Selcuk Inan. În plus, Maxim a evoluat timp de jumătate de sezon în tricoul lui Besiktas, în 2023. Actualmente, el este căpitanul echipei la care a apărat Florin Niță.

Sorescu și Maxim, printre cei mai valoroși din lotul lui Gaziantep

Potrivit , Deian Sorescu valorează 1,7 milioane de euro. Cota de piață a crescut cu 700.000 de euro la începutul lunii octombrie, totodată fiind și cel mai mare prag atins vreodată de fotbalist. Ca valoare de piață, mijlocașul este al treilea din lot.

Alexandru Maxim este mai jos cu 5 poziții. Cu o cotă de 750.000 de euro, fostul internațional se situează pe locul al optulea. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani a valorat 7 milioane de euro în anul 2014, când era jucătorul lui Stuttgart.

În total, Maxim a înregistrat 159 de apariții în Superliga Turciei, unde a marcat de 45 de ori și a pasat decisiv de alte 28. În anul 2013, Maxim a ajuns în Bundesliga la Stuttgart. Astfel, mijlocașul are alte 140 de partide în prima scenă nemțească. Acolo a înscris de 14 ori.