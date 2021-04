Sorin Bontea a pățit-o la Chefi la cuțite. Juratul a ajuns pe joi, în genunchi. După acest episod el s-a enervat destul de serios.

Totul s-a întâmplat în ediția din seara zilei de luni, 5 aprilie. Cheful gătea pentru o amuletă și s-a împiedicat de firele de pe podeaua din bucătărie.

Ce a urmat a fost o adevărată criză de nervi. Vânătaia dobândită în genunchi în urma contactului cu podeaua l-a făcut pe juratul emisiunii să arunce cu tot ce avea la îndemână.

Sorin Bontea a pățit-o la Chefi la cuțite. Cum a ajuns juratul pe jos, în genunchi

Sorin Bontea a explicat ce s-a întâplat: „Am căzut, bă frate. Au! Ce mă doare, am căzut în genunchi. Am dispărut așa, de-odată, din peisaj. Boom! M-am împiedicat în asta. Am căzut ca fraierul”.

„M-am săturat de voi… de fiecare dată aceeași poveste. De șapte ori m-am împiedicat de ele. Dă-te-n… Când am văzut robotul, ăla mi-a venit la îndemână, ăla care îmi face probleme de o grămadă de vreme”, a adăugat el, potrivit Spynews.

În cele din urmă, a recunoscut că acest lucru avea să se întâmple: „pân’ la urmă trebuia să cad o dată, cât să mă țină și pe mine norocul?!”

Cătălin Scărlătescu, din dorința de a-l face să se simtă mai bine pe colegul său, dar și spre amuzamentul oamenilor, s-a aruncat și el pe jos. „A căzut și tabla de la cuptor. Un necaz nu vine niciodată singur. Nici ăsta nu e sănătos”.

„A încercat să mă mai scoată din starea aia, că vedea că sunt plin de nervi. Închideam ușa la cuptor, mai cădea o tablă, Scărlătescu se arunca,” a povestit Bontea.

Florin Dumitrescu a explicat și el că incidentul a fost unul neplăcut pentru jurat, dar nu a fost grav. În schimb, inițiativa lui Scărlătescu l-a amuzat: „m-am speriat că a pățit ceva mai rău. A scăpat cu o singură vânătaie. Scărlătescu și arunca pe jos în empatie pentru Bontea. S-a aruncat pe jos și i-a rămas fondul de ten pe podea. Ce arunci pe podea în halul ăsta, să dai cu capul de pământ?”

