Sorin Bontea, adevărul despre premiul de la Asia Express. Cu ce sumă de bani a rămas

Sorin Bontea a câștigat premiul cel mare al reality show-ului „Asia Express”, dar abia acum a spus adevărul despre suma de bani încasată. Bucătarul a dezvăluit totul în emisiunea culinară de la Antena 1 unde este jurat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a adus în discuție acest subiect după ce a găsit în farfurie un preparat mai ieșit din comun. Mai exact, cei trei jurați de la „Chefi la cuțite” s-au delectat cu „ouă putrezite”, un fel de mâncare care i-a trezit imediat amintiri fostului concurent de la Asia Express.

Juratul de la Antena 1 a fost nevoit să mănânce tot felul de preparate în competiția prezentată de Gina Pistol, lucru care se pare că și-a pus amprenta asupra sa. Așa a ajuns Sorin Bontea să vorbească despre experiența din Filipine și Taiwan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Bontea dezvăluire de senzație. Câți bani a câștigat, de fapt, la Asia Express

Sorin Bontea nu a fost singur pe „Drumul comorilor” de la Asia Express, ci alături de bunul său prieten, prezentatorul Răzvan Fodor. Cât despre premiul primit de cei doi concurenți acesta se ridică la suma de 30.000 de euro.

„Îmi vine așa o leșinătură!”, a declarat Cătălin Scărlătescu de la Chefi la cuțite când a văzut preparatul din farfurie, gătit de chef Cătălin Petrescu, specialist în bucătăria japoneză.

ADVERTISEMENT

„Eu mâncam și plângeam, mă. Îmi curgeau lacrimile, atât de rău era! Eu lângă ăla mâncam ceapă”, a mărturisit Sorin Bontea.

„Da, mă! Dar tu ai luat și 30.000 de euro la final”, a fost replica lui Florin Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu am luat decât 15.000 de euro, 15.000 de euro i-a luat Fodor”, a completat Sorin Bontea.

Așadar, Sorin Bontea și Răzvan Fodor au împărțit marele premiu de la Asia Express, juratul de la Chefi la cuțite rămânând numai cu jumătate. Din păcate, suma a fost și mai mică într-un final pentru că premiul a fost impozitat. Așa au rămas fiecare cu 12.500 de euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi finaliști au fost nevoiți să consume tot felul de insecte pentru a supraviețui, printre acestea numărându-se gândaci, greieri sau lăcuste. Cu toate astea juratul de la Chefi la cuțite își aduce aminte cu drag despre experiența unică trăită alături de prezentatorul show-ului Burlacul.

„Nici nu știi cum să o dai, că dacă le spui oamenilor că nu sunt bani ăia, ți se răspunde: Băi, dar ce înseamnă bani pentru tine, care e dimensiunea banilor pentru tine?

ADVERTISEMENT

E un premiu de 30 de mii de euro pe care l-am împărțit cu Sorin Bontea, la care plătim niște taxe de vreo 2.500 de euro de căciulă. 12.500 de euro.

Din care am mai plătit vreo 2.000 de euro pe analize ca să văd că m-am întors ok, iar ce am pătimit eu acolo timp de două luni de zile, nu mai socotim. Așa ceva nu știu să spun pe câți bani ar trebui să se facă…”, a declarat Răzvan Fodor la un moment dat.