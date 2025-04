Sorin Bontea, adevărul despre relația cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, în spatele camerelor: “Niciodată n-am reușit”

Chef Sorin Bontea a vorbit despre relația cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Cum se înțeleg cei trei jurați de la MasterChef în spatele camerelor?

Sorin Bontea, dezvăluiri despre relația cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

au debutat pe micile ecrane cu aproape 13 ani în urmă, la MasterChef România, emisiune difuzată la Pro TV. Anul trecut, cei trei au revenit la postul TV care i-a făcut celebri, iar acum pornesc într-o aventură culinară în mai multe zone din România, dar și în alte țări.

Este vorba despre , care a debutat pe Voyo pe 20 aprilie, chiar de Paște. În cadrul unui interviu, chef Sorin Bontea a vorbit despre cum se înțelege cu colegii săi de platou.

“Întotdeauna este competiție între noi trei. Între noi trei pe orice: și unul dacă doarme mai mult e competiție. Cine sforăie mai tare e competiție! Cine mănâncă mai mult, cine gătește cel mai bine, cine are curaj, cine nu are”, a declarat Sorin Bontea pentru .

Sorin Bontea a mai spus, de asemenea, că el este cel mai rațional dintre colegii săi, în timp ce Florin Dummitrescu este mai vulcanic. Despre Cătălin Scărlătescu a spus că este cel “morocănos”.

“Eu sunt cel mai rațional. Cel mai vulcanic e Florin. Și cel mai morocănos Scărlătescu. Tocmai cred că din acest motiv că suntem trei caractere diferite, ne și înțelegem foarte bine.

Eu sunt cel mai bătrân. Matur cred că niciunul dintre noi. Îmi place să cred că sunt eu mai înțelept, dar nu întotdeauna îmi iese.”, a mai spus bucătarul.

Chef Sorin Bontea, detalii despre noua emisiune

În noua emisiune, cei trei chefi nu au avut o presiune a timpului de gătit, ci au făcut acest lucru de plăcere, pentru localnici. Aceasta a fost o ocazie perfectă pentru a descoperi rețete noi, însă chefilor le este greu să nu schimbe unele detalii din rețete.

“Acum n-am avut nicio presiune a timpului de gătit. Acum am gătit pur și simplu de plăcere. Am gătit pentru cei care sunt din zona respectivă.

Am descoperit rețete noi, ingrediente, am încercat să le gătim aproape de ce au gătit localnicii, pentru că niciodată n-am reușit și nu putem, nu rezistăm tentației să nu schimbăm ceva într-o rețetă, s-o faci un pic diferit”, a explicat chef Sorin Bontea.