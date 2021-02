Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, poveste de viață uimitoare. A reușit să-și depășească condiția

Sorin Bontea este unul dintre cei mai apreciați bucătari de la noi din țară, juratul show-ului culinar „Chefi la cuțite” având o poveste de viață uimitoare. A început să lucreze de mic, reușind să-și depășească condiția și să-și urmeze visul cel mare.

Câștigătorul de la „Asia Express” s-a confruntat cu foarte multe greutăți în copilărie, vorbind recent despre neajunsurile prin care a trecut. Crescut într-o familie din cartierul bucureștean Balta Albă, alături de alți trei frați, cheful a luat-o de mic de jos.

Juratul de la Antena 1 a știut încă de la o vârstă fragedă ce înseamnă lipsa lucrurilor dorite, condițiile grele de acasă făcându-l să-și dorească să plece. Așa a ajuns Sorin Bontea să facă armata și să lucreze pe vase de croazieră, unde a muncit pentru pasiunea sa.

Sorin Bontea, despre neajunsurile din copilărie. Mai are încă 3 frați

Sorin Bontea a făcut liceul la serial pentru că a picat treapta a doua și atunci s-a angajat. Vedeta a recunoscut că nu i-a plăcut școala, însă i-a plăcut enorm să citească cărți de povești. Printre autorii preferați se numără Agatha Christie și Alexandre Dumas.

Juratul de la „Chefi la cuțite” nu s-a plâns niciodată de problemele prin care a trecut de-a lungul timpului. Celebrul bucătar a luptat pentru visul său, încercând mereu să vadă partea plină a paharului.

„N-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Nu am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată.

Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri. Adică, în orice mai găsesc ceva să râd.

De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice. Întotdeauna, am avut, nu am avut, așa și? Am avut? Doamne ajută! Pe genul ăsta!

Nu am fost niciodată așa, dacă are sau n-are celălalt sau de ce muncesc și nu muncesc altceva. Dacă ăsta sunt și asta se întâmplă, ce să fac altfel? Nu am făcut niciodată un capăt de țară dacă nu se întâmplă”, a povestit Sorin Bontea într-un postcast de-al lui Mihai Morar.

Cheful nu a fost un copil cuminte, mărturisind la un moment că a făcut multe tâmpenii. Vedeta de la Antena 1 își amintește că mergea mult cu bicicleta, avea multe julituri și uneori chiar pleca de acasă.