Sorin Bontea, detalii despre Chefi fără limite, de la Antena 1: ”Am venit aici să câștig”

Bucătarul a oferit câteva detalii despre show-ul moderat de Irina Fodor și care este filmat de circa 2 luni de zile pe teritoriul elen, tot mai vizitat în ultimii ani de cetățenii români.

Vedeta de la Antena 1 susține că are cea mai bună echipă, asta pentru că printre concurenți se numără oameni de tot felul, dar mai ales cu experiență în bucătărie.

În plus, are foarte mare încredere în participanți și deja se vede plecând acasă învingător.

Sorin Bontea, primele declarații despre Chefi fără limite. Ce spune juratul despre concurenți

Îndrăgitul chef este foarte competitiv, lucru care s-a observat și în timpul filmărilor de la „Chefi la cuțite”, mai ales că acum are echipa la care a visat mereu.

Sorin Bontea este convins că diversitatea de talente și priceperi în arta culinară este un mare plus pentru el și nu are nicio limită în competiție.

În ceea ce îi privește pe colegii săi, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, bucătarul nu a dorit să facă prea multe comentarii. se focusează pe propria echipă.

„Cred că am în echipă de toate. Am gospodină, care are un gust bun, am cofetari care știu cofetărie, bucătari, forță, am și forță, am și concurent cu simțul frumosului, cu siguranță mă vor ajuta toți.

Cred că am echipa shaorma cu de toate în echipă. Mai ales cu mine topping. Eu sunt căpitanul tuturor”, a declarat Sorin Bontea despre show-ul culinar la „Jurnal de Chefi fără limite”, notează .

Sorin Bontea, încrezător în echipa de la Chefi fără limite

„Despre celelalte echipe nu mă interesează. Echipa mea mă interesează. N-avem limită. Eu am venit aici să câștig, să-mi duc echipa la victorie.

Ai mei sunt cei mai șmecheri. Se descurcă în orice împrejurare. Au venit cu roșia cea mai mare, cară piatră, dirijează măgarii ca pe mașină.

Fac și mâncare pe barcă, fac și curat. Forță. Și cu mine zece care-i și întrece”, a mai adăugat Sorin Bontea despre proiectul de la Antena 1.

Emisiunea este moderată de Irina Fodor și urmează să apară pe post în curând. Fanii așteaptă cu sufletul la gură competiția, dar și micile dispute și șicanări dintre cei trei jurați.