Sorin Bontea, imagine unică alături de soția sa. Juratul de la Chefi la cuțite e însurat de 30 de ani

Cunoscutul chef și câștigător de la Asia Express a publicat recent o imagine unică alături de soția sa. Juratul de la Antena 1 este însurat de circa 30 de ani, dezvăluind că a întâlnit-o pe aleasa inimii sale la o petrecere.

Sorin Bontea, imagine specială cu soția. Juratul de la Chefi la cuțite are aceeași parteneră de 3 decenii

Sorin Bontea este discret legat de viața privată și cea sentimentală. Juratul de la Chefi la cuțite nu are foarte multe imagini alături de , o frumoasă brunetă care l-a făcut tată de două ori. Vedeta are un băiat, Iulian, și o fată, pe nume Miruna.

ADVERTISEMENT

Vedeta a publicat acum o imagine specială cu partenera de viață, alături de care a participat la un eveniment privat. Mai exact, cei doi au fost nași de cununie și au fost surprinși în timp ce dansează pe ring.

„Doamna Bontea”, a scris Sorin Bontea în dreptul imaginii de pe Instagram, în care partenera de viață stă cu spatele.

ADVERTISEMENT

„Esențe tari în flacoane mici”, „Superbi”, „Adorabili! Vă stă foarte bine împreună”, „Eleganță” sau „Doi oameni frumoși și minunați”, sunt câteva dintre mesajele venite din partea fanilor.

Sorin Bontea, detalii despre nunta sa

Sorin Bontea și-a întâlnit partenera sa de viață la o petrecere în anul 1989. Cel care a făcut primul pas a fost , la prima întâlnire vedeta prezentându-se cu un trandafir roșu. De atunci bucătarul îi oferă numai aceste flori.

ADVERTISEMENT

Nunta a venit la scurt timp după ce s-au cunoscut. Juratul de la Chefi la cuțite nu a gătit la propria nuntă, însă a cântat toată noaptea, muzica fiind una dintre pasiunile sale. În plus, de ceva vreme ia lecții de chitară.

„În mare parte, ei îi datorez poziţia în care sunt astăzi. Soţia mea are foarte multă grijă de mine pentru că mă iubeşte foarte mult. La nunta mea am cântat. Cum altfel? Dar să știți că nu am gătit, nunta e nuntă”, a spus Sorin Bontea pentru .