Sorin Bontea s-a lăsat de fumat! Câte kilograme s-a îngrășat de când a renunțat la viciu: „Mi-e foame încontinuu”

Sorin Bontea a luat câteva kilograme în plus după ce s-a lăsat de fumat, deși inițial reușise să slăbească. Care sunt temerile juratului de la MasterChef România?

Sorin Bontea s-a îngrășat șase kilograme după ce s-a lăsat de fumat

Sorin Bontea s-a lăsat de fumat înainte de începerea filmărilor noului sezon MasterChef, în vară. Bucătarul a declarat în podcastul lui că reușise să slăbească vreo 4 kilograme, dar a pus 6 la loc după ce n-a mai băgat nicio țigară în gură.

Colegul lui a mărturisit, de altfel, că asta e una din marile sale temeri, să nu depășească suta de kilograme. Mai mult, juratul a spus că încearcă să bea cât mai multă apă, lucru pe care medicii i l-au recomandat și că îi e frică să de pietrele la rinichi, după o experiență deja neplăcută avută la acest capitol.

„Nu vreau să mai fac pietre la rinichi. Încerc să beau cât mai multă apă, dar nu prea îmi iese. Îmi e frică să nu mă îngraș, să nu depășesc suta de kile.

Fii atent că slăbisem de la 93 la 89, m-am lăsat de fumat. N-am băgat țigară în gură absolut deloc, nu glumesc. A fost nașpa de tot. Și acuma poftesc la țigări. După aceea, cu Bobo, și încă un amic, am început să mă îngraș, am ajuns la 95, am început emisiunea.

Timpul pe care îl cheltuiam fumând a trebuit să îl recuperez cu ceva. Înainte ieșeam la țigară și acum nu mai ies… Și ieșeam și ronțăiam ceva, aici e necazul”, a declarat Sorin Bontea în

„Mi-e foame încontinuu. Nu mă satur, e ceva rău”

Maestrul bucătar a spus că, la un moment dat, a ajuns să fumeze până la două pachete de țigări pe zi. Acum, nefumător de vreo patru-cinci luni, se confruntă cu o foame permanentă.

„Noi băgam două pachete pe zi. Nu mai bag țigările alea, mai pufăi câte o mizerie, bă, dar mi-e foame încontinuu. Nu mă satur niciodată, e ceva rău”, a adăugat Sorin Bontea.