Sorin Bontea și-a cules măslinul din curtea casei. Ce rețetă are de gând să facă

Sorin Bontea este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari din România, iar din această toamnă apare și în postura de jurat al emisiunii culinare, ”MasterChef”, difuzată pe Protv. Când nu este pe micile ecrane poate fi văzut pe rețelele de socializare, aici unde împarte momente din viața sa.

Ce spune Sorin Bontea despre măslinul din curtea sa

De mai mulți ani, Sorin Bontea are plantat în curtea casei un măslin. Așa se asigură că se alimentează sănătos și că nu achiziționează măsline din comerț, care pot fi stropite cu tot felul de aditivi. Copacul a dat de curând primele roade, iar maestrul bucătar a profitat de situație.

ADVERTISEMENT

Foarte bucuros că măslinele au apărut, Sorin Bontea s-a filmat și a postat totul pe Instagram. Clipul a ajuns imediat în atenția urmăritorilor săi care nu au ezitat să-i lase comentarii. ”Frumos măslin! Rezista pe frig afara,la noi în țară?”/”Măcar ai terminat repede culesul”/”Bucătar nebun mor cu tine”.

Sorin Bontea a spus că măslinele culese le va pune la saramură, iar mai târziu ”A venit luna noiembrie, când se culeg măslinele. Am vreo 7, 8, 12, 15 măsline, le culeg, le bag în saramură și exact la fix pentru salata boeuf. M-am scos, am cu ce să decorez salata de boeuf. Mmm măsline!”, a spus juratul într-un filmuleț de pe

ADVERTISEMENT

De cum au aflat despre următorul său pas, însă, admiratorii nu au ezitat să-l atenționeze. ”Pentru moment, nu se bag în saramură. Trebuie ținute în apă timp de 7/10 zile, iar apa se schimbă de două ori pe zi”/”Le crestezi cu un cuțit, le pui apă 15 zile, o schimbi în fiecare și apoi la saramură”/”Salata de boeuf de la Crăciunul viitor 😅pentru că le ia cam 1 an să se facă”, au mai precizat alți fani.

Cine gătește acasă la Sorin Bontea

? Mulți ar spune că el este principalul bucătar, însă nu este așa. Juratul de la ”MasterChef” a mărturisit la un moment dat că soția lui este cea care petrece mai mult timp în bucătărie. El doar intervine să ajute uneori.

ADVERTISEMENT

”Trebuie să vă zic un secret: acasă, soția mea este adevăratul Chef, iar eu mă bucur de bunătățile făcute de ea. Recunosc că sunt acolo când are nevoie de mine, chiar dacă și singură se descurcă excelent”, a mai precizat maestrul bucătar.

Dincolo de acestea, Sorin Bontea a trecut printr-o schimbare importantă în ultimele luni. A renunțat la fumat. Inițial a slăbit patru kilograme, dar pe parcurs a pus 6 kilograme și recunoaște că se confruntă cu o foame constantă, dar face eforturi să nu exagereze.

ADVERTISEMENT

”Nu vreau să mai fac pietre la rinichi. Încerc să beau cât mai multă apă, dar nu prea îmi iese. Îmi e frică să nu mă îngraș, să nu depășesc suta de kile. Fii atent că slăbisem de la 93 la 89, m-am lăsat de fumat. N-am băgat țigară în gură absolut deloc, nu glumesc. A fost nașpa de tot. Și acuma poftesc la țigări.

După aceea, cu Bobo și încă un amic, am început să mă îngraș, am ajuns la 95, am început emisiunea. Timpul pe care îl cheltuiam fumând a trebuit să îl recuperez cu ceva. Înainte ieșeam la țigară și acum nu mai ies… Și ieșeam și ronțăiam ceva, aici e necazul”, a precizat Sorin Bontea în podcastul ”Da, Bravo!” de pe Youtube.