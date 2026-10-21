Sorin Bontea, surpriză uriașă la Madrid! Ce cadouri a primit celebrul chef de la suporterii Realului. Video

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Chef Sorin Bontea a avut parte de o experiență specială în capitala Spaniei! Celebrul bucătar român a mers la Madrid pentru a asista la un meci al lui Real Madrid din UEFA Champions League. Înainte de fluierul de start, acesta a făcut o vizită la unul dintre fan cluburile oficiale ale „galacticilor”.

Sorin Bontea a dat pălincă pe autografele starurilor de la Real Madrid! Schimbul inedit de cadouri înaintea meciului din Champions League

Înaintea meciului de pe Santiago Bernabéu, Sorin Bontea și cei doi însoțitori ai săi au vizitat un fan club oficial al lui Real Madrid. Românii nu au venit cu mâna goală. Aceștia le-au oferit gazdelor un șorț MasterChef cu autografe, dar și mai multe sticle de pălincă românească.

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Nici suporterii madrileni nu s-au lăsat mai prejos. Aceștia le-au pregătit românilor două cadouri speciale. Este vorba despre o minge cu autografele tuturor jucătorilor de la Real Madrid, dar și un tricou oficial al echipei, de asemenea semnat.

Sorin Bontea a gătit pentru vedetele din Premier League. Cu ce echipă ține juratul de la Masterchef

Sorin Bontea este un mare pasionat de fotbal și un susținător declarat al lui Dinamo mpărtășește această pasiune cu fostul său coleg de la „Chefi la cuțite”, Cătălin Scărlătescu. În schimb, Florin Dumitrescu este suporter al FCSB și al lui Inter Milano. Într-un interviu acordat în 2020, Bontea a explicat că nu merge la meciurile „câinilor roșii” din cauza condițiilor de pe vechiul stadion din Ștefan cel Mare. „Nu îmi place stadionul, e singurul motiv pentru care nu merg pe stadion”, declara acesta pentru Antena Sport.

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Mai mult, Invitat în emisiunea „Fața la joc”, celebrul chef a povestit că a pregătit mâncare pentru jucătorii lui Manchester United și Liverpool.